Блондинка Барби: как получить идеальный светлый оттенок, потому что кукольное окрашивание обещает стать трендовым в 2023 году

Стилисты прогнозируют то, что цвет волос Барби блонд станет самым трендовым оттенком в 2023 году, и все большее количество девушек выбирают его для себя.

Несмотря на то что этот оттенок ее является очевидным блондом, он легкий и от него исходит особое тепло. Здесь присутствуют некоторые желтоватые тона. Вот особенности этого тренда.

Особенности цвета Барби блонд

Это тот оттенок волос, который намного теплее, чем другие светлые тона. Платиновые светлые пряди со сливочными нотками выглядят нежно, мило и романтично.

Добиться этого эффекта можно даже при помощи использования тонера. Это позволит убрать холодность блонда и сделать пряди слегка желтоватыми.

Как поддерживать цвет волос

Не стоит считать, что если этот оттенок более теплый, чем ледяные тона, то он требует меньшего обслуживания.

После окрашивания пряди могут стать более сухими, хрупкими и ломкими. Нужно ограничить мытье. Стоит использовать продукты, специально предназначенные для блондинок. Отличной идеей станет фиолетовый шампунь, чтобы оттенок прядей не был слишком медным.

Ополаскивать волосы нужно только лишь прохладной водой. Это позволит сохранить яркий цвет волос как можно дольше.

Кроме того, не стоит использовать тепловые инструменты для укладки. Если же это необходимо, то нужно применять термозащитные средства.

Периодически важно использовать маску для волос для глубокого кондиционирования. Это позволит увлажнить пряди и предотвратить сечение кончиков.

Светлые волосы известны тем, что кажутся темнее блестящими, поэтому стоит использовать глянцевые спреи, чтобы сделать волосы, как у Барби.

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Как можно разнообразить оттенок

Несмотря на то что цвет Барби блонд довольно интересный, глубокий, насыщенный, яркий, роскошный и многогранный, при желании его можно несколько разнообразить. Есть множество интересных идей для окрашивания.

Интересно смотрится оттенок Барби блонд с ледяными нотками. Также можно сделать пряди пепельными или же добавить затемнение у корней.

Также можно создать более многомерный эффект благодаря тонеру. При этом важно максимально убрать медные тона.

Такие интересные и оригинальные варианты и идеи окрашивания помогут несколько видоизменить цвет, не прибегая при этом к полному и радикальному осветлению.

Цвет волос Барби блонд прекрасно смотрится в самых различных прическах, и он хорошо гармонирует с множеством стрижек. Кроме того, такой оттенок поможет подчеркнуть красоту прядей.