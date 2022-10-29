Спрей, обогащенный пантенолом, и масло жожоба помогут восстановить блеск волос

Можно ли за короткий срок придать волосам здоровый вид? А если у вас нет времени на посещение салона? Есть несколько полезных советов, благодаря которым вы сможете придать локонам мягкость и сияние, улучшить их состояние! Вот несколько лайфхаков!

Краткосрочное решение

Любимая процедура многих знаменитостей — масляная маска, которую можно использовать перед сном. После такого ухода волосы наутро выглядят сияющими! Тем не менее, чтобы смыть любой уход на масляной основе утром, требуется значительное количество времени и усилий, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется проснуться пораньше!

Выбирайте те масла, которые вам больше подходят, например, это могут быть масла инка-инчи, жожоба и виноградных косточек. Основное преимущество такого состава заключается в том, что он быстро впитывается и не утяжеляет волосы, придавая им блеск и мягкость. Это масло обеспечит необходимый уход.

Интенсивное питание

Использование маски для волос может решить многие проблемы, с которыми вам приходится сталкиваться при укладке волос. Маска для восстановления — лучшее решение для девушек с сухими, пористыми волосами, которые часто вьются и мешают создать приличную укладку. Чтобы улучшить состояние локонов, не реже двух раз в неделю используйте питательную маску, которая разгладит их текстуру и заполнит поврежденные участки кутикулы. Для этого маска должна содержать такие ингредиенты, как мед и лецитин. Хорошо, если в составе также есть бета-каротин, который оживляет волосы и ухаживает за ними. Следовательно, выбирайте продукт с однородной текстурой, который выглядит как нечто среднее между бальзамом и маской.

Тщательное очищение

Девушки с жирными волосами слишком хорошо знакомы с перхотью, зудом кожи головы, чрезмерной выработкой кожного сала и недостатком объема. Вы можете исправить все эти проблемы с помощью одного продукта – скраба для кожи головы. Обладательницы жирной кожи головы отлично знают, как быстро волосы теряют свежесть, а скраб для кожи головы может подарить вам ощущение скрипучей чистоты, которого вам так не хватало. Таким образом, такой продукт, обогащенный эфирным маслом мяты перечной, которая обеспечивает приятный охлаждающий эффект, может сотворить с вашими волосами волшебство.

Органические продукты для укладки

Вряд ли кто-то может отказаться от укладок и причесок. А потому вам стоит всерьез подумать о замене средств для укладки органическими продуктами для волос, которые более безопасны. Итак, лучшим вариантом для кудрявых волос станет солевой спрей, обогащенный пантенолом. Сыворотка с силиконом от секущихся кончиков также всегда должна быть под рукой.