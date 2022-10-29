Очки «Кошачий глаз», мини-юбка и идеальные аксессуары: шесть секретов стиля модниц солнечной Италии

Италия — одна из столиц моды. Страна богата на талантливых кутюрье и дизайнеров. Да и местные модницы тоже не отстают. Вот секреты стиля итальянок, которые точно стоит взять на вооружение нашим соотечественницам.

Куртка

В гардеробе каждой итальянки можно найти куртки на все случаи жизни. Весной и осенью они носят непромокаемые ветровки, зимой — утепленные изделия, летом — вещь из кожи или из денима.

В отличие от многих европейских женщин, итальянки предпочитают покупать не однотонные куртки нейтральных цветов, а более яркие и с принтом. Они также отдают предпочтение изделиям оригинального дизайна, необычного кроя. Например, стильно смотрится куртка-пальто. Она прекрасно подходит для осенней прохладной погоды и гармонично интегрируется в повседневный стиль.

Анималистичный принт

Ни для кого не секрет, что итальянки — очень темпераментные женщины. Возможно, с особенностями их характера связана любовь к вещам с анималистичными принтами. Ведь именно благодаря таким изделиям образ получается более «хищным».

Чтобы не было перебора, итальянки стараются комбинировать вещи с животным принтом с однотонными изделиями.

Яркие цвета

Итальянки любят вещи ярких оттенков. Даже если на улице дождь и слякоть, они надевают яркую одежду. Например, желтый плащ или голубое пальто.

Итальянкам также нравится одежды светлых оттенков. А все потому, что она красиво смотрится при наличии смуглой кожи. У итальянок, как известно, кожа как раз-таки смуглая, поэтому такие образы получаются очень выигрышными.

Очки «Кошачий глаз»

Солнцезащитные очки — это то, что у каждой итальянской модницы есть в неограниченном количестве. Начнем с того, что в Италии много солнечных дней, что делает очки незаменимым и необходимым аксессуаром.

Но помимо практичной функции, есть еще и эстетичная. Солнцезащитные очки могут преобразить любой образ. Плюс ко всему данный аксессуар можно использовать для того, чтобы сделать эффектную прическу.

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Обратите внимание на очки «Кошачий глаз». Такая модель очень импонирует итальянкам, которые знают толк в моде. Большим преимуществом таких очков является то, что она вне времени и всегда сохраняют актуальность.

Мини-юбка

Россиянки все же реже и реже надевают мини-юбки. Согласитесь, что большинству из нас нравится в повседневной жизни носить джинсы или брюки. А зря. Итальянки, например, не исключили из своего гардероба мини-юбки даже тогда, когда эти изделия вышли из моды.

Сейчас короткие юбки вновь актуальны: причем, как с высокой, так и с низкой посадкой. Поэтому можете выбрать тот вариант, который вам больше по душе.

Идеальные аксессуары

Считается, что образ неполный и незавершенный при отсутствии аксессуаров, но почему-то наши соотечественницы нередко пренебрегают данным правилом. А вот итальянки нет. Аксессуары они обожают — и правильно делают. Именно эти вещи способны освежить любой образ, заставить одежду смотреться по-другому. Речь идет о ремнях, сумках, украшениях в виде браслетов, сережек, колье и т. д. Также не стоит забывать о солнцезащитных очках, головных уборах. Зимой обязательно стоит включить в свой образ перчатки.