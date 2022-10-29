Едва не отрезали до колен: Павел Луспекаев играл в театре и кино с ампутированными пальцами ног

Павел Луспекаев, прославившийся благодаря фильму «Белое солнце пустыни», играл в театре и снимался в кино с ампутированными пальцами ног. Знаменитому исполнителю роли Верещагина из-за болезни едва не отрезали нижние конечности до колен.

Образ таможенника Верещагина в культовом фильме Владимира Мотыля 1970 года «Белое солнце пустыни» воплотил Павел Луспекаев. Благодаря его колоритной игре не самая значительная роль стала для артиста ключевой, а его реплики стали крылатыми выражениями. Мало кто знает, однако в это время актер уже был инвалидом и играл на сцене театра и в кино без пальцев ног. Их ампутировали при очередной операции, уже с конца 1950 годов будущая звезда был признан инвалидом.

На съемках «Белого солнца пустыни» у него уже существенно ухудшилось состояние здоровья, из-за чего супруга артиста носила за ним небольшой стульчик, чтобы он мог отдохнуть. Павел Луспекаев принимал участие в боях Великой Отечественой войны. Во время выполнения одного из боевых заданий он был вынужден несколько часов пролежать неподвижно в снегу, обморозив обе ноги. Вследствие этого у него нарушилось кровообращение, и к 26 годам будущая звезда уже страдал атеросклерозом сосудов нижних конечностей.

Медики удалили Руспекаеву пальцы на ногах, более того, во время съемок «Республики ШКИД» заболевание настолько обострилось, что врачи настаивали на ампутации конечностей до колен. Однако артист отказался, всю жизнь далее ему приходилось пить обезболивающие средства, о доставке лекарств для него хлопотала сама минкультуры Екатерина Фурцева. Заслуженный артист РСФСР умер в 42 года в апреле 1970 года от аневризмы аорты, за три дня до своего 43-го дня рождения.