 

Виляющая лобком Наталья Штурм запускает эротический проект: Мужчины, готовы?

29.10.2022, 15:45, Разное
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Певица Наталья Штурм давно берет не голосом, а женским магнетизмом. Порой поклонники забывают звучание ее прекрасного вокала — вместо него она часто демонстрирует пикантные части тела.

Артистка не стесняется снимать себя на камеру в нижнем белье, промышляет этим даже в общественных местах. Ну а шокирующие снимки она размещает в телеграм-канале. Недавно она виляла лобком перед объективом в полупрозрачных трусах, взволновав и без того нервную публику.

Недавно руководство Telegram запустило опцию платных публикаций — разрешило блогерам зарабатывать на эксклюзивном контенте. Наталья Штурм приятно удивилась возможности открыть эротический проект с горячими фото. О его запуске женщина с радостью заявила поклонникам.

“Ну наконец-то и на моей улице праздник. Мужчины, готовы?” — обратилась звезда к потенциальным клиентам.

Видимо, с таким рвением порадовать сильный пол Наталья Штурм составит конкуренцию площадкам “для взрослых”. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем! Пока у знаменитости есть небольшая трудность — она не знает, как правильно выставлять платные фотографии в телеграм-канале.


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