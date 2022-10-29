До слез: Немоляева рассказала о разборках с Лазаревым

В разные годы здесь блистали Мария Бабанова, Лев Свердлин, Татьяна Доронина, Наталья Гундарева… Но и сегодня, когда, по Пушкину, “иных уж нет, а те далече”, память о них жива. Даже в тех же костюмах, в которых они когда-то выходили на эту легендарную сцену. В костюмерном цехе хранится несколько тысяч платьев, брюк, пиджаков из спектаклей разных лет. Семьсот из них стали по замыслу художника Владимира Арефьева основной эффектной сценографии для спектакля “Истории”.

Это истории про уже сыгранное и только желаемое. Ведь у каждого актера есть знаковые роли и те, о которых он всю жизнь мечтает. Когда в мае этого года Егор Перегудов стал художественным руководителем, то лично поговорил с каждым из 82 артистов и предложил участие в таком спектакле, где можно было выбрать себе любой роль и любой образ.

Первым откликнулся Игорь Костолевский, который любит Ивана Бунина и хотел бы сыграть его “Солнечный удар”. Кажется, более тонкого, глубокого и интеллигентного артиста сюда не найти! В театре Маяковского он один из мэтров.

Как и Светлана Немоляева. Этой сцене она служит уже 63 года! Менялись худруки, режиссеры, публика вкусы, да и сама страна. А Светлана Владимировна во все времена была звездой этого театра. Среди более полусотни названий сама она особенно дорожит ролью Сары Бернар в спектакле “Смех лангусты”. Ее партнером там был любимый супруг – Александр Лазарев. “В одном образе Питу он играл множество ролей – мать Сары Бернар, святую мать-воспитательницу в монастыре, возлюбленного, наглого импресарио и в финале – Оскара Уайльда, – вспоминает Немоляева. – И если все роли были характерные, то в финале он просто выходил красавцем в белом костюме”.

Зрители, которые не застали ту постановку, теперь могут представить, как это было – на сцену проецируется видеоизображение Александра Лазарева из того спектакля, звучит его голос. И Светлана Немоляева ведет диалог с ним. Получается эдакая перекличка со вчерашним и сегодняшним днем – как и хотел режиссер. И это пробирает до слез.

Для Немоляевой “Истории” – очень личный спектакль. “Нам с Сашей никогда не мешало в театр, что мы и в жизни близкие люди, – уверяет она. – Мы всегда абстрагировались от себя. Выходишь на сцену, входишь в дверь своего персонажа, а все твои личные отношения остаются за кулисами. Но вот когда мы с Сашей домой приходили после совместных спектаклей, могли начаться разборки – ты вот тут не так сделал, а ты вот тут!”

Александра Лазарева не стало в 2011-м. И его, пусть даже в виде проекции и голоса, появление в спектакле к 100-летию театра, кажется трогательным и правильным.

Вообще, “Истории” – это приношение всем, кто принес славу этому театру. Не случайно в первой сцене на сцене появляется настоящий рабочий стол Всеволода Мейерхольда. А потом сменяют друг друга названия, режиссеры, годы… “Ночь”, “Молодая гвардия”, “Первая конная”… Захаров, Завадский, Охлопков, Арцибашев… В 1943-1949 годах здесь, тогда в Театре драмы, играла Фаина Раневская. Она была дружна с писателем Виктором Ардовым, дедом актрисы Анной Ардовой. И теперь в “Историях” она в паре с Анатолием Лобоцким воплотила чеховскую “Драму”, по которой в 1960-м году, когда Анна еще ходила в школку, был снят фильм с Раневской в роли Мурашкиной.

Егор Перегудов показывает тем самым, что театру с таким мощным составом артистов под силу любой жанр. Водевиль, как в истории про “Ключ” Аркадия Аверченко, сыгранный Дарьей Поверенновой, Виктором Запорожским и Иваном Сапфировым. Или юмористический “Осколок” Василия Шукшина с Любовью Руденко и Сергеем Рубеко. В 1973-м он, будучи студентом, по заданию Андрея Гончарова участвовал в создании спектакля по рассказам Василия Макаровича. Автор, кстати, был тогда на премьере и даже пообещал написать пьесу специально для театра Маяковского. Так в афише появились “Энергичные люди”.

Но самое большое потрясение в “Историях” – это, конечно, Ольга Прокофьева в роли

дочери героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Раевского и жены декабриста Сергея Волконского. Она давно хотела сыграть не вымышленного, а реального персонажа, человека, который жил, был, любил. И ее попадание в образ Марии Волконской совершенное. Даже костюм актрисе сделали по фотографии с портрета княгини. В свое время ее история так потрясла поэта Николая Некрасова, что он написал про нее вторую часть поэмы “Русские женщины”, А теперь хочется верить что Егор Перегудов сделает полноценный спектакль по ней с Ольгой Прокофьевой.

…В финале юбилейных “Историй” на сцену вместо семи сотен костюмов прошлого опускаются пустые плечики для одежды. Актеры повесят на них и свои костюмы из этого спектакля, и это очень символично. История театра имени Маяковского продолжается.