«Птичка свободна»

Так Илон Маск прокомментировал покупку Twitter за 44 млрд долларов. Вернется ли туда Трамп?

Богатейший человек мира (по данным изданий Forbes и Bloomberg, состояние Маска — основателя компаний Tesla и SpaceX, ранее придумавшего компанию-прообраз Paypal, — составляет около 250 млрд долларов, что на десятки млрд больше, чем у его конкурентов, таких как основатель Amazon Джефф Безос) обещает:

превратить Twitter во «всемирную цифровую городскую площадь», где люди самых разных убеждений смогут свободно представлять свои мнения, отменить «постоянные запреты» на пользование платформой для таких фигур, как Дональд Трамп и Стив Бэннон;

внедрить новое «суперприложение» Х по образцу китайского WeChat, что станет «общим окном» для социальных сетей, обмена сообщениями, платежей, заказов еды (на Западе такого пока нет).

Маск сменил все прежнее руководство и готов сократить число сотрудников (как сообщают СМИ, на 75%).

Известна любовь нового владельца к криптовалюте. Эксперты полагают, что платформа может предложить специальную программу для предприятий, чтобы принимать платежи в криптовалютах.

Вопросов пока больше, чем ответов. Сделка окончательно должна завершиться в пятницу, 28 октября, и тогда же Маск, как ожидается, выступит перед сотрудниками компании.

Впрочем, Маск уже сделал ряд символичных шагов. Он явился в штаб-квартиру компании с кухонной раковиной в руках и написал в своем твите: «Пусть это утонет!» (другие варианты перевода — «погружаемся» и «пусть до вас дойдет»). Ранее на этой неделе он изменил свой профиль в соцсети на Chief Twit. По сообщению Reuters, генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и главного юридического и политического руководителя фирмы Виджая Гадде, вывели из штаб-квартиры в четверг вечером в сопровождении сотрудников охраны. Брет Тейлор, занимавший пост председателя организации с ноября прошлого года, обновил свой профиль в LinkedIn, указав, что больше не занимает этот пост.

Одно только возможное возвращение Дональда Трампа (об этом позже), у которого до бана в Twitter и других ведущих соцсетях было 88 млн подписчиков, выводит покупку Маска за пределы одной коммерческой сделки.

Помимо Трампа доступ могут получить политические экстремисты, сторонники QAnon и отрицатели Covid-19. В ответ на послание Маска комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон написал в Twitter: «В Европе птичка будет летать по нашим правилам», предполагая, что регулирующие органы Евросоюза займут жесткую позицию против любого смягчения политики Twitter.

За считанные дни до промежуточных выборов в США, когда решится вопрос, кто будет контролировать обе палаты Конгресса, снятие прежних запретов на политические фейки, черную пропаганду, конспирологию и антисемитизм в соцсетях может привести к политическим последствиям. Начиная с «арабской весны» и заканчивая президентством Трампа, общественными движениями #MeToo и Black Lives Matter, Twitter играл ключевую роль в мировой политике, что противоречит относительно небольшому размеру компании по сравнению с такими конкурентами, как Meta* (бывший Facebook) и Alphabet (владеющая Google).

Как и его конкуренты, Twitter начал больше инвестировать в модерацию контента после разоблачения в 2017 году российских «кампаний влияния», которые использовали социальные платформы для разжигания конфликтов в Соединенных Штатах в преддверии президентских выборов 2016 года

Маск ранее заявлял, что платформа должна оставаться «приветливой», «развлекать, а не угнетать» пользователей, соблюдать национальные законы и не должна становиться «бесплатным адом для всех». Маск обратился к потенциальным рекламодателям — на сайте, размещенном в четверг. В нем он говорит, что

купил Twitter, потому что хотел «попытаться помочь человечеству».

Он также признал, что его миссия по созданию «всемирной площади» может провалиться. Тот факт, что он написал специально для тех, кто размещает рекламу, говорит о том, что на данный момент он намерен сохранять бизнес-модель цифровой рекламы. И это несмотря на то, что доходы в этом бизнесе начинают падать, и фирмы-гиганты обнаруживают, что у них теперь меньше денег, чтобы тратить их на маркетинг.

Скандальная сделка

Критики Маска в соцсетях пишут, что вместо колонизации Луны и подготовки полета на Марс, он «всего лишь купил Twitter». Сделка могла сорваться, дело дошло до суда. В начале года Маск приобрел свыше 9 процентов акций, вошел в правление компании. В начале апреля Маск, казалось, был доволен своим положением в совете директоров компании, регулярно рассказывая в Twitter о том, как компания может измениться. Однако частные встречи между ним и генеральным директором Twitter Парагом Агравалом не увенчались успехом. Они не сошлись во взглядах на то, как «исправить платформу». Маск считал, что соцсеть превратилась в рупор леволиберальных взглядов. 14 апреля миллиардер публично заявил, что хочет купить Twitter, и предложил 44 миллиарда долларов. Правление сначала отклонило это предложение, назвав его «ядовитой таблеткой», но передумало и 25 апреля согласилось на продажу.

«Даааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа», — написал тогда в Twitter Маск.

Миллиардер сказал, что «мировая городская площадь» нужна ему, чтобы поставить свободу слова превыше всего. Он отметил в интервью на конференции TED2022 в Ванкувере, что его вообще не волнует «экономика». Но через некоторое время после объявления сделки акции технологических компаний упали. Ценность Twitter также уменьшилась. Вскоре многие аналитики начали задаваться вопросом, не переплатил ли Маск за Twitter. Публично он стал задавать другой вопрос: сколько реальных аккаунтов зарегистрировано в Twitter (Маск жаловался на «засилие ботов»).

Руководители компании предоставили данные — основанные на оценках случайно выбранных учетных записей, — свидетельствующие о том, что только менее 5% ежедневных активных пользователей были ботами.

Похоже, это разозлило Маска. Он ответил им смайликом с какашками.

Сделка разваливалась.

8 июля Маск объявил, что хочет из нее выйти. Пытался ли он получить более выгодную цену за компанию или действительно ушел? Эксперты терялись в догадках, предприниматель приучил к непредсказуемости. Правление компании резко ответило, что соглашение о покупке компании имеет юридическую силу — и расторгнуть сделку невозможно. С обеих сторон были наняты лучшие юристы, на 17 октября в Делавэре была назначена дата суда, чтобы решить, будет ли Маск вынужден купить компанию. В судебных документах Twitter утверждал, что предоставил ему достаточно информации о том, сколько у него реальных пользователей. Маск утверждал, что в Twitter может быть во много раз больше ботов, и обвинил компанию в мошенничестве.

И новый поворот: внезапно Маск объявил, что сделка возобновилась. За несколько дней до того, как он объявил об этом, он должен был дать показания адвокатам Twitter. Чтобы завершить покупку до 17.00 по московскому времени 28 октября, Маск продал часть своих акций в Tesla и привлек инвестров. Сделка, которая казалась сорванной, похоже, наконец состоялась.

Who is мистер Маск, и вернется ли Трамп?

Все мы — «родом из детства». Уроженец Южной Африки, Маск с детства проявил свои предпринимательские таланты. Вместе с братом они ходили от двери к двери, продавая самодельные шоколадные пасхальные яйца, а в 12 лет он разрабатал и продал первую компьютерную игру. Он описал свое детство как «трудное»: из-за развода родителей, издевательств в школе и собственных трудностей в восприятии окружающей среды из-за синдрома Аспергера. При первой же возможности Маск уехал из дома в колледж, переехав в Канаду, а затем в США, где он изучал экономику и физику в Пенсильванском университете, входящем в престижную «Лигу плюща».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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