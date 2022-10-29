Московский таксист отвёз пассажира в военкомат вместо аэропорта после спора о политике

В Москве таксист Сергей Г. повздорил из-за специальной военной операции с IT-специалистом, которого он вёз в аэропорт Внуково.

В ходе ссоры водитель самовольно изменил конченый пункт маршрута и привез клиента в Царицынский военкомат.

Во время поездки между мужчинами завязался обычный разговор, чтобы скоротать время в дороге. Айтишник признался, что с начала частичной мобилизации передвигается по городу только на такси во избежание полицейских облав и вручения повестки, а сейчас летит за границу на новую работу. После таких откровений таксист решил выяснить отношение клиента к специальной военной операции и услышал резкую критику в адрес вооруженных сил России и президента страны, после чего заблокировал все окна и двери автомобиля, по навигатору нашел ближайший военкомат и отвез пассажира туда.

По приезду в Царицынский военкомат водитель передал уклониста сотрудникам учреждения. Молодой человек получил повестку, форму, новый военный билет с военно-учетной специальностью стрелка и тут же был отправлен в военную часть. Таксист получит благодарность от военного комиссара за доставление призывника, которого не могли поймать два месяца.

– Эти трусливые программисты и прочие недомужики как крысы бегут с тонущего корабля. Да я и сам бы с огромной радостью отправился на фронт, но не могу. У меня белорусское гражданство, — объяснил свой поступок таксист.

Таксист добавил, что теперь будет чаще общаться с пассажирами мужского пола и выявлять среди них уклонистов, а затем доставлять их в военкоматы.

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