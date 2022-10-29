Мнение: Почему грязная бомба уже не поможет американцам

Партия войны в США полагает, что Америка способна справиться и с Россией, и с Китаем одновременно. Несмотря на то, что прокси-война на Украине явно пошла не по плану, — экономика России в порядке, ресурсы у ВСУ истощаются, — ястребы уверены, что смогут победить и на украинском фронте, и на тайваньском.

Одного взгляда на карту мира достаточно, чтобы увидеть, как опасна эта игра для Америки. Украина находится рядом с Россией и населена русскими. Тайвань находится рядом с Китаем и населён китайцами. Оба региона критически важны для России и Китая, чего нельзя сказать про США, так как американцы не отличат украинца от монгола, и так как они живут на другой стороне глобуса.

Нападение американцев на Россию и Китай, попытка отобрать у нас жизненно важные для нас регионы, может привести к открытому военному конфликту с США. При этом и Россия, и Китай — ядерные державы. У Китая 300 боеголовок, и этого уже достаточно, чтобы нанести Соединённым Штатам невосполнимый ущерб. У России — 6000 боеголовок. Мы можем уничтожить США с Евросоюзом несколько раз.

На эти очевидные соображения партия войны в США отвечает просто: «они не посмеют». Ястребы полагают, что если США надавят достаточно сильно, то и русские, и китайцы спрячутся в угол, закроют голову руками и заплачут. Потому что Америка — великая страна, которую низшие народы боятся и уважают.

Взрыв грязной бомбы на Украине с целью обвинить русских — рискованный план. С одной стороны, плюсы будут, так как это аналог инсценировки преступлений в Буче: предлог для большой пиар-кампании в СМИ с целью выбить больше бюджетов, получить больше голосов на выборах, больше рычагов для давления на Евросоюз и больше карт для переговоров с нейтральными странами. С другой стороны, подрыв ядерной бомбы на Украине заканчивает игру. Повторюсь, вся риторика ястребов строится на тезисе «они не посмеют». Ястребы вынуждены будут обвинить в применении ядерного оружия русских, после чего их политические оппоненты скажут: вы ошибались, Путин посмел, давайте договариваться с Россией, чтобы не увидеть завтра в окно грибовидные облака.

Воевать с Россией всерьёз никто в США не хочет — даже фанатики, готовые нажать на красную кнопку ради интересов США, понимают, что после ядерной войны США настолько ослабнут, что навсегда уступят своё первенство странам, сохранившим при обмене ударами нейтралитет — Китаю или Индии, например. Собственно, если бы США хотели ядерной войны, они бы просто нанесли внезапный ядерный удар. Казус белли в таких ситуациях не нужен: победители после войны перепишут историю под себя.

Расчёт ястребов сводится к тому, что все шалости сойдут Америке с рук, даже ядерный терроризм. Теоретически подрыв грязной бомбы на Украине может спровоцировать случайный обмен ударами, но вероятность этого довольно низка. Собственно, и мы этого не хотим: мы, в отличие от американцев, не выжили ещё из ума. Министр Шойгу обзвонил на днях своих коллег, так что если американцы всё же решатся подорвать бомбу, это не станет ни для кого сюрпризом.

Похоже, проект «Украина» подходит к своему логическому завершению. Если ничего не делать, бандеровский Киев проигрывает, так как у него заканчиваются все ресурсы, а Россия, напротив, резко нарастит силы на фронте уже в ноябре. Если взорвать грязную бомбу, то проект придётся закрыть, так как главный аргумент ястребов, — «русские не посмеют», — потеряет силу.