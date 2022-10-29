Натуральный продукт, который обеспечит крепкое здоровье вашей коже и волосам: используем тыкву с пользой

Тыква – одна из самых легко культивируемых и полезных культур. Она активно применяется не только в качестве корма в сельском хозяйстве, но также в кулинарии при приготовлении каш, супов и даже десертов. Кроме того, косметологи уже давно доказали пользу тыквы для здоровья кожи. Более подробно о полезных качествах данного продукта расскажем в нашей статье.

Почему тыква настолько хороша

В первую очередь причина кроется в ее составе, в котором находятся альфа-гидрокислоты. Они подобны молочной или гликолевой кислоте: разрушают мертвые клетки кожи, благодаря чему придают ей здоровый блеск. Также не стоит забывать о большом количестве бета-каротина и витамина А, помогающих бороться с морщинами. Что касается цинка, то он не только способствует заживлению кожи, но и предотвращает появление угревой сыпи. Ну а о витамине C и его чудодейственном свойстве, повышающем иммунитет, знают даже дети. Стоит также упомянуть о витаминах группы B (незаменимый компонент для кровообращения), а также калии, оказывающем положительное воздействие на здоровье волос.

Борьба с жирной кожей

Один из самых распространенных методов борьбы с жирной кожей – применение маски из тыквы. Для ее приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

тыквенное пюре – 1 столовая ложка; яблочный уксус – 1/4 чайной ложки; лимонный сок – 1/2 чайной ложки.

Хорошо перемешиваем все компоненты, после чего отправляем маску в холодильник на 15-20 минут, чтобы она слегка остыла. Затем наносим средство на кожу лица равномерным слоем и выдерживаем его в течение 10 минут до полного высыхания. Как только время истечет, смываем маску теплой водой, а затем повторяем процедуру, но уже с использованием холодной воды. Если у вас чувствительная кожа, обязательно нанесите на нее увлажняющий крем.

Антивозрастной эффект

Конечно, добиться вечной молодости с помощью тыквы у вас вряд ли получится, однако если вы начнете употреблять ее каждую неделю в умеренном количестве, то очень скоро заметите, что время имеет гораздо меньше власти над вашей красотой по сравнению с другими людьми. Особенно эффективно тыква борется с темными пятнами и морщинами благодаря антиоксидантам. Употреблять тыкву можно в любом виде, однако наибольший эффект она имеет при минимальной термической обработке. Также не забывайте о том, что почти в любую омолаживающую маску можно включить данный ингредиент, благодаря чему ее свойства только усилятся.

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Борьба с прыщами

Акне – одно из самых неприятных заболеваний, с которым может столкнуться представительница прекрасного пола. Из-за засорения пор кожным жиром, а также постоянного отмирания клеток эпидермиса новые прыщи могут появляться на лице практически ежедневно. Антиоксиданты, присутствующие в большом количестве в тыкве, эффективно борются со свободными радикалами, благодаря чему защита пор от повреждений возрастает многократно. Также продукт быстро выводит токсины и прочие загрязнения из кожи, из-за чего она приобретает здоровый вид. Для борьбы с акне обычно применяются маски для лица, а также употребляются блюда, в составе которых есть тыква. Для большего эффекта рекомендуется воздержаться от использования косметических средств на период лечения.

Натуральный бальзам для губ

Все еще используете гигиеническую помаду, чтобы бороться с сухостью губ? Есть куда более эффективное натуральное средство – тыквенный сок, смешанный с вазелином. Просто смешайте ингредиенты в пропорции 1:1, после чего нанесите на губы и выдерживайте в течение 30 минут. Уже после первого применения вы почувствуете огромную разницу даже в сравнении с лучшими натуральными бальзамами. Самое главное, постарайтесь не наносить губную помаду на обработанный тыквенным соком губы хотя бы 2-3 часа. Наибольшую эффективность косметическая процедура покажет, если провести ее на ночь – утром губы окажутся мягкие и увлажненные.

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Стимулирует рост волос

Тыква – один из богатейших источников цинка, калия и других элементов, улучшающих регенерацию волос. Кроме того, перечисленные элементы участвуют в поддержании уровня коллагена в организме, что, в свою очередь, отражается на здоровье волос (они становятся более крепкими). Фолат и витамины группы B – естественные стимуляторы роста волос, ведь они отвечают за кровообращение, в том числе и в сосудах головы. Для поддержания здоровья локонов на должном уровне можно использовать особую маску для волос, состоящую из кашицы тыквы и сливок (2:1).

Предотвращение преждевременной седины

Еще один малоизвестный факт о тыкве заключается в том, что данный продукт защищает волосы от седины. Подобное преимущество связано с антиоксидантами, которые защищают кожу головы от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Наибольшего эффекта удастся добиться с помощью масляного обертывания, для приготовления которого потребуются следующие ингредиенты:

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Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото) тыквенное масло – 15 капель; отвар ромашки – 0,5 литра; масло жожоба – 5 капель.

Перемешиваем компоненты и разогреваем их на водяной бане в течение 3 минут, после чего аккуратно наносим раствор на локоны. Затем необходимо обмотать голову пищевой пленкой и выдерживать в таком состоянии 15 минут. Масло смывается теплой водой без использования шампуня. Чтобы высушить голову, используйте фен или оберните волосы в мягкое полотенце.

Предотвращение выпадения волос

Поскольку в тыкве присутствует огромное количество питательных веществ, улучшающих кровообращение в организме, а также увлажняющих кожу волос, это способствует предотвращению выпадения локонов. Кроме того, антиоксиданты, присутствующие в тыкве, защищают эпидермис от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами, что является одной из главных причин выпадения волос. Подобные свойства окажутся крайне полезными не только для женщин, но и мужчин, которые нередко страдают от облысения уже после 30 лет.

О пользе тыквы для организма

Тыква – один из самых полезных продуктов для печени, ведь она не только способствует регенерации клеток данного органа, но и выводит из организма “плохой” холестерин. Приводя работу печени в порядок, тыква параллельно улучшает состояние других органов: кишечника, желудка и мочевыделительной системы.

Поскольку “плохой” холестерин оказывает пагубное влияние на работу сердца, увеличивая риск возникновения инфаркта, тромбоза, атеросклероза и других заболеваний, тыква также косвенным образом влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Магний и кальций, находящиеся в продукте, укрепляют мышцы внутреннего органа, снижают артериальное давление, а также принимают участие в формировании тромбоцитов, влияющих на свертываемость крови.

Кроме того, тыква весьма полезна для мужчин, ведь в ней находится много цинка, необходимого для нормальной работы репродуктивной системы. Употребление тыквенного сока усиливает сперматогенез, что заметно повышает вероятность удачного зачатия. Ну а о пользе тыквенных семечек известно мужчинам еще с древних времен – именно этот продукт считался наиболее важным для поддержания мужской силы после 45 лет.

Тыква крайне полезна для женщин при климаксе, ведь ее богатый состав снижает негативные воздействия данного периода на организм. Также продукт хорошо зарекомендовал себя при профилактике бесплодия и заболеваниях, связанных с воспалением шейки матки. Тыквенные компрессы при мастопатии окажутся особенно эффективными, ведь их рекомендуют даже дипломированные специалисты.