Для тех, кто устал от балаяжа и мелирования: “вязаный” блонд – самое горячее окрашивание осени

Этой осенью самым настоящим трендом окрашивания волос станет “вязаный” блонд. Это довольно яркий и теплый оттенок, который считается универсальным вариантом и подходит совершенно всем девушкам. Идея заключается в том, чтобы наложить несколько разных тонов, но чтобы при этом они выглядели максимально естественно и при этом образовывали один цвет. Большим плюсом такого окрашивания является то, что оно помогает придать внешности особую теплоту. Вот несколько особенностей и преимуществ такого интересного окрашивания.

Что такое crochet blond

Это техника окрашивания “вязаный” блонд, которая этой осенью станет самым настоящим трендом и точно будет оставаться актуальной еще длительное время. Подобное окрашивание помогает создать очень легкий и интересный контраст между цветами прядей. Его можно сравнить с балаяжем или мелированием, но отличительной чертой именно этого варианта можно считать довольно широкий диапазон оттенков, которые отличаются между собой не более чем на 4 тона.

Универсальность этого тренда заключается в том, что есть возможность регулировать температуру оттенков практически с любым цветом волос.

Достигается это путем смешивания золотистых, бежевых и ванильных тонов, которые как мелкие нити переплетаются между собой, и получается самый настоящий шедевр. Результат более естественный и равномерный, чем при использовании таких техник, как балаяж или бэбилайт.

Кому подходит окрашивание “вязаный” блонд

Эта техника просто идеально подходит для светлых волос, а также для каштановых прядей.

Окрашивание “вязаный” блонд лучше всего выполнять на более длинных локонах, чтобы можно было интересно поработать с различными комбинациями оттенков.

Это универсальный вариант, поскольку тона прядей можно варьировать в зависимости от типа кожи, а также естественного оттенка волос каждой женщины, чтобы получить действительно индивидуальный очень интересный результат. Это хорошее решение для женщин любого возраста, независимо от их стиля.

Как проводится окрашивание

В отличие от техники балаяж, которая предназначена для создания определенного контраста оттенков прядей, “вязаный” блонд отличается тем, что тона гармонично переплетаются между собой и выглядит это максимально естественно и элегантно.

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Колорист работает с тремя или четырьмя различными тонами, используя особую технику, благодаря которой выбранные оттенки красиво смешиваются от корней и до самых кончиков.

Блондинкам колористы просто осветляют отдельные пряди и добавляют немного тепла там, где это необходимо. В случае с брюнетками процесс окрашивания более длительный, так как требуется проведение нескольких сеансов для достижения желаемого результата. Все это по причине того, что требуется предварительное осветление прядей.

Как поддерживать цвет волос

Несмотря на то что такой метод окрашивания не слишком сильно травмирует волосы, обязательно нужно помнить о базовом уходе. Важно минимизировать использование фена для сушки прядей.

При проведении укладки горячими инструментами требуется термозащита. Также желательно использовать как можно больше питательных масок.

После мытья волос не следует их слишком сильно тереть полотенцем, так как это может сильно травмировать пряди. Чтобы сохранить яркость цвета, стоит использовать шампунь для окрашенных волос. Отличным решением станет фиолетовый шампунь.

Также локоны нуждаются в увлажнении, поэтому стоит применять кондиционер. Фиолетовый кондиционер поможет не только увлажнить локоны, но и на более длительное время сохранить красивый и яркий цвет.

Соблюдая основные правила ухода за окрашенными волосами, можно всегда выглядеть просто превосходно. “Вязаный” блонд помогает подчеркнуть красоту прядей.