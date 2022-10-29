 

Мнение: О жалкой участи беглянки из России… Собчак — всё?

29.10.2022, 14:25, Разное
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Вот это загогулина, понимаешь! Вот это «зигзаг судьбы» — всем зигзагам зигзаг…

Хотя как раз чего-то подобного и ожидали проницательные наблюдатели мыльной оперы про сношение жабы с гадюкой на российской сцене. Но вот скорость, темп — это, конечно, нечто особенное.

Короче, всё опять заверте… В судьбе президентской крестницы, сенаторской дочки, «кровавой барыни», а ныне — обычной беглянки от гнева правоохранительных органов Ксении Собчак произошёл новый драматичный поворот. И это ужасно

Ужасно интересно и ужасно мерзко одновременно.

Казалось бы, никакого «поворота» ничто не предвещало. После того, как пошли сообщения, что уголовное дело по обвинению в вымогательстве возбуждено и в отношении Ксении Собчак, а не одного лишь её коммерческого директора Кирилла Суханова, стал понятен уровень, на котором принимались соответствующие решения. Более того, косяками пошли всё более интересные «подробности». Оказывается, жертвой вымогательства едва не стал приближённый к нынешнему президенту глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Оказывается, уже был выписан «ордер на арест» журналистки, но подозреваемую загодя предупредили. Оказывается она, как заправский Джеймс Бонд в юбке, купила авиабилеты через интернет в Дубай и в Турцию, чтобы запутать оперативников, а сама тихой сапой въехала в Литву через Беларусь. Оказывается, на границе с балтийским государством Ксения Собчак предъявила израильский паспорт и въехала запросто, без визы туда, куда простому россиянину путь сейчас закрыт.

И ещё оказывается, что единственная дочь российского сенатора Людмилы Нарусовой — израильская гражданка. Мило, да? Не случайно по телеграм-каналам пошла информация, что Людмила Борисовна якобы задействовала все свои связи в АП РФ, пытаясь хотя бы окольными путями добиться аудиенции в Сочи, потому что напрямую у неё «не получилось». Уже одни эти «сливы» прозрачно намекали, что для Ксении Собчак дело пахнет керосином. И вдруг…

Адвокат «кровавой барыни» Сергей Бадамшин заявил, что у его доверительницы «не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой…, а привлечены по этому делу только два лица». Он также подчеркнул, что это ему известно из материалов дела и следствия. И в тот же день ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. А собеседник РБК, знакомый с тем же делом, высказался ещё более определённо: «к ней [Собчак] претензий нет, она здесь [в деле о вымогательстве] ни при чём».

Чудеса, да и только!

Пикантности всей этой истории добавляют детали. Фото израильского паспорта бывшей подруги опубликовала журналистка Тина Канделаки, сопроводив его комментарием «как всегда за словами [Собчак] — ложь и ничего более». А по данным тг-канала «Жёлтая папка», вся эта ситуация возникла якобы потому, что некая Катерина Тихонова поговорила с отцом. Этакий catfight выходит!

Но в любом случае для Ксении Собчак всё плохо. «Силовики» умело разыграли карты: внешне всё выглядит так, будто «вопрос решён», но в действительности статус свидетеля по уголовному делу при наличии оснований может вновь поменяться на подозреваемого, а тут ещё и двойное гражданство «засвечено». И всё это надёжно хоронит какие бы то ни было политические перспективы бывшей «кандидатки в президенты». Если она остаётся в эмиграции, то шансов занять сколько-нибудь приличное место в той политтусовке у неё ровно ноль, ибо «кремлёвская мурзилка». Если же вдруг она возвращается, то либо утрачивает субъектность под дамокловым мечом уголовного дела и работает по темникам, как прикажут, превращаясь тоже в «мурзилку», либо отправляется на несколько лет шить перчатки для бойцов, участвующих в спецоперации.

Словом, цугцванг.

То есть, Собчак — всё? Без шансов?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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