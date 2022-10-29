“Можно прощаться”: маг предрек Зеленскому скорый уход

Ситуация, разворачивающаяся в последние месяцы на мировой арене, затронула многих людей. И еще большее их количество заставило непрерывно следить за мерцающим экраном телевизора, транслирующим свежие новости.

Десятки миллионов людей с надеждой смотрят в будущее, оценивая высокопоставленных лиц, ежедневно мелькающих на экранах ТВ. Журналисты попросили экстрасенса Галину Янко заглянуть в будущее, чтобы узнать: что ждет Владимира Зеленского.

Отметим, что в прошлом мужчина получил широкую известность, благодаря шутливым юморескам и поразительному артистизму. Многим он полюбился как комедийный актер, а фильмы с его участием, включая “Любовь в большом городе” и “8 новых свиданий”, до сих пор пересматривают.

Согласно прогнозу Галины Янко, именно звездой незатейливого кино общественность и запомнит Владимира Зеленского. О ныне занимаемой высокой должности ему придется забыть, полагает экстрасенс.

В раскладе его фигуру окружили черные карты, которые, по мнению Янко, символизируют сложение человеком влиятельных полномочий. Вспоминать о Владимире будут, считает экстрасенс, как о хорошем актере, но, увы, не очень удачливом лидере.

“Можно начинать с ним прощаться”, – маг предрекла скорый уход Владимира Зеленского с занимаемой нынче должности.