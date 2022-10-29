«Всюду нарасхват»

Выдачи Артема Усса, сына красноярского губернатора, теперь добиваются и США, и Россия.

По запросу США Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, задержан 17 октября в Милане, а 28 октября стало известно, что на него имеет виды и российское правосудие. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Усса-младшего — ему инкриминировано отмывание денег в составе организованной группы в особо крупном размере (до 7 лет). В Италию будет направлен запрос об экстрадиции Усса.

Все аналогии неудачны, но, когда Япончика (В. Иванькова) выпустили из американской тюрьмы (2004) и по запросу на экстрадицию отдали России, заочно обвинявшей того в убийствах, дело стремительно развалилось, суд признал его невиновным, и Япончик вышел на свободу — как он тогда сказал, буду «удить рыбу». Получилось не очень, но то издержки избранного им образа жизни.

Или. Бывшего министра атомной энергии (1998–2001), члена Совбеза (1998–2000), советника премьера (до 2004-го) Е. Адамова в 2005-м арестовали в Берне по запросу США. Американцы обвиняли его в присвоении 9 млн долларов, которые США дали РФ для повышения безопасности ядерных объектов. И также вслед за американским запросом на экстрадицию вскоре появился запрос на экстрадицию от РФ (ей бывшего министра и отдали). Дома Адамова осудили на пять с половиной лет колонии, но этот приговор отменили, а новое решение суда ограничилось условным наказанием.

Ранее, на судебном заседании 21 октября, Артем Усс отказался от экстрадиции в США; а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда же заявил, что российские дипломаты будут принимать участие в защите интересов Усса, но конкретизировать эти меры отказался. Официальный представитель МИД Мария Захарова, оценивая задержания в Италии и Германии (там под стражу заключили компаньона Усса Юрия Орехова) как «взятие заложников для их дальнейшего использования в политических целях», также обещала ответ на «враждебные действия» без какой-либо конкретики.

Ну вот, вполне вероятно, новое уголовное преследование — теперь от РФ — это и есть искомые меры.

Прокатит? Посольство РФ в Италии и Сан-Марино 20 октября сообщало, что США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение 45 дней. На их рассмотрение отводится полгода. Итальянская Фемида — дама обстоятельная и неторопливая, а уж в подобных делах подавно. Ну и, как известно, 22 октября в Италии появилось новое правительство, сформированное правыми, в т.ч. партией Сильвио Берлускони (5 министерских мест), давнего друга Путина и четырежды экс-премьера.

Возможно, вовсе не случайно к новости о вдруг появившемся в РФ деле о делах Артема Усса встык прошло известие о том, что Путин подписал указ о включении в состав Общественной палаты РФ летчика К. Ярошенко (в 2011-м приговорен в США к 20 годам за сговор с целью ввоза в США крупной партии кокаина, в 2022-м обменян на американского студента Т. Рида, осужденного за нападение на полицейских).

Ранее в США прокомментировали возможность обмена Артема Усса на американских граждан, арестованных в России, в частности на американскую баскетболистку Бритни Грайнер (ей дали 9 лет). Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала: «Мы успешно возвращали американцев домой из России, Афганистана, Венесуэлы, Бирмы, Гаити, Западной Африки и многих других стран».

Алексей Тарасов, обозреватель

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