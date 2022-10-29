 

Солистка Spice Girls Мелани Браун подтвердила, что выходит замуж за 36-летнего парикмахера

29.10.2022, 14:00, Разное
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48-летняя Мелани Браун снова невеста – о том, что “перчинка” Мел Би готовится пойти под венец третий раз, стало известно неделю назад. 36-летний возлюбленный певицы Рори Макфи сделал ей предложение, протянув кольцо с крупным бриллиантом во время ужина в роскошном загородном отеле Cliveden House в Беркшире, рассказывали инсайдеры. А вчера Браун подтвердила факт помолвки сама – в разговоре с ведущей шоу Stand Up 2 Cancer Руби Вакс Мелани вспомнила, как это было. 

Он сказал: “Я люблю тебя, ты мой лучший друг, и я хочу провести с тобой остаток своей жизни”. Повсюду были лепестки роз, дровяной камин… Это было романтично.

К слову, на кольцо Рори не поскупился. Стоимость  украшения из розового золота с крупным бриллиантом грушевидной формы цвета шампанского оценивается в 100 000 фунтов стерлингов, в переводе на рубли – почти 7 миллионов. По словам инсайдеров, Мел была ошеломлена и расплакалась, прежде чем сказать “да”.

Напомним, Мелани Браун и Рори Макфи познакомились в 2018 году в Лос-Анджелесе – стилиста “перчинке” порекомендовал ее визажист Рене Камиллери. Спустя год, во время подготовки к реюнион-туру Spice Girls, у пары завязались серьезные отношения. До этого Мелани не везло с мужчинами. Она два года была замужем за голландским танцором Джимми Гулзаром, с которым обручилась в мае 1998 года. Спустя четыре месяца они поженились, певица к тому времени уже была беременна первенцем. Сейчас старшей дочери Мел Би Феникс уже 23 года. Еще одна дочь, 15-летняя Энджел, у Браун от Эдди Мерфи. Голливудский актер, с которым Мелани рассталась за четыре месяца до рождения дочери, признал девочку только после теста ДНК. Но самый неудачный роман у певицы был со Стивеном Белафонте, ставшем впоследствии ее вторым мужем. Три года назад Мел Би выпустила автобиографию, в которой призналась, что в 2014 году пыталась покончить с собой – по ее словам, причиной тому было домашнее насилие со стороны Белафонте. Однако Стивен обвинения отрицал и утверждал, что “перчинка” злоупотребляла запрещенными веществами, и именно это чуть не стоило ей жизни.


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