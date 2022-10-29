Мнение: Кадыров и фейки про армию

Герой России, генерал-полковник Рамзан Кадыров посетовал, что несколько дней может найти Героя России, генерал-полковника Александра Лапина.

Кадыров ищет Лапина, что бы поговорить с ним «… о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населённых пунктов Терны, Торское и Ямполовка, которую без боя пересекли 5 БТРов и 50 неонацистов и где ответственным был Лапин. В итоге, чтобы помочь остановить продвижение противника на его участке, было принято решение о снятии с обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты».

А еще Кадров поставил под сомнение решение президента Россиио присвоении Лапину звания Герой России.

Дословно: «Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?».



отсюда

А еще Кадыров написал: «Вот такой информацией я располагаю. Если кто-то считает, что я не прав или имеет другие сведения, пусть выходит со мной на связь».

Справедливости ради «на связь» с Кадыровым должны выйти следователи Следственного комитета России. Потому что глава Чечни, по-моему, наговорил не на одну статью УК о фейках про армию. Потому что про армию все, о чем не сообщило минобороны – это фейк.

Или не наговорил? Потому что статья 207.3 УК РФ Рамзана Кадырова не касается? Ему можно?

Фотография отсюда

—