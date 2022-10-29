 

А как же Оленька? – Личное мнение

29.10.2022, 13:55, Разное
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Популярный Дава подарил на день рождения маме машину. Женщина радуется, сын тоже рад:

https://t.me/lenamiro/12487

Не так давно популярный Дава уже делал маме крупный подарок — дом. Теперь у женщины есть всё для счастливой жизни.

Кто-то скажет, что популярный Дава всё делает напоказ. Наверное, это так — спорить с этим нет смысла. Но даже если так, даже если всё напоказ, это ведь не отменяет того, что сын позаботился о своей маме, верно?

Такие подарки говорят, что популярный Дава не жадина. Но возникает вопрос: а что он дарил гОленьке Бузовой?

Ах, ничего? Как же так? Почему не жадный мужчина не дарит ничего своей возлюбленной?

Начала вспоминать, а что дарили гОленьке предыдущие Бузовы, и тоже ничего не смогла вспомнить. Ни машины, ни дома — видимо, дарили какую-то фигню. Цветочком понурым отделались, что ли?

И тут уже вопрос к нашей любимой гОленьке. Тарабузов обеспечивает свою новую жену — все видят, как Костенко купается в счастье. Популярный Дава щедро задарил свою мать. Мужчины, как видим, щедрые, но к Бузовой почему-то были сдержаны.

Может быть, не считали, что гОленьку нужно баловать? Оберегать, радовать и так далее?

В чём причина, по-вашему?

Источник: Лена Миро


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