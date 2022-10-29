 

Мнение: Насекомые в супермаркетах, отказ от срока годности и насекомоедение в школах

29.10.2022, 13:42, Разное
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1. Британская цивилизация выходит на новый уровень, Британия задаёт модные тренды для всего Западного мира (ссылка https://t.me/supercartoonion/1037):
 
Британская пресса пишет, что найден способ преодолеть нынешний кризис роста цен.

Решение — продукты из насекомых, которые очень дешевы и питательны. В бюджетном супермаркете ALDI такие продукты уже продаются.

2. Ладно, насекомые в магазине. Тут ещё простому обывателю хотя бы можно выбирать: покупать или оставаться голодным. Однако другие «прогрессивные» новшества уже не оставляют людям выбора.

Магазины и производители в Британии решили, что срок годности больше не имеет значения, что теперь гражданам можно кушать просроченные продукты и спать спокойно (ссылка):
 
Супермаркеты Великобритании стирают с некоторых продуктов питания маркировку со сроком годности в целях уменьшения отходов, передает агентство Блумберг.

“Компании Asda, Co-Op, Morrisons, Waitrose, Tesco и Marks & Spencer объявили о том, что будут полностью или частично стирать надписи с датами “годен до” и “употребить до” на некоторых продуктах” – говорится в сообщении.

Сообщается, что в список продуктов, которые будут продаваться без маркировки, попали даже молоко, йогурты, свежие фрукты и овощи.

Компания Morrisons, которая начала этот тренд, удалила маркировку с 90% упаковок молока собственного бренда, посоветовав покупателям использовать вместо этого “нюхательный тест”.

По информации агентства, все продуктовые магазины изменили внутреннюю политику и приняли на себя обязательство сокращать пищевые отходы.

3. В Голландии, вслед за Британией, насекомоедение начали прививать детям (ссылка https://t.me/orda_mordora/13427 ):

В голландских школах стартовал эксперимент: 10-12-летним детям на обед предлагают блюда из большого мучного хрущака и других насекомых в качестве альтернативы мясу животных – чтобы сформировать новую поведенческую привычку для жителей зелёного европейского будущего.

Это как Тимон и Пумба жуков в мультике хавали, новая европейская хакуна-матата.

Лет через двадцать уже и не вспомнят, что ели до того, как ЕС однажды решил поиграть с Россией в санкционную войну.

Источник: Место для дискуссий


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