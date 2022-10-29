 

«Только на “вы” или “мама”» – в Семейный кодекс внесли рекомендации по общению зятя и тёщи

29.10.2022, 13:33, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Семейный кодекс, которые регламентируют отношения между супругами и их родителями.

Теперь зятю рекомендуется относиться к тёще с особым уважением, прислушиваться к её мнению и обращаться к ней на “вы”. По словам Елены Мизулиной, в нынешнее непростое время важно продолжать процесс укрепления семьи.

– Тёща совершенно незаслуженно является героем тысяч анекдотов. Но ведь она в первую очередь и во всех случаях – лишь любящая мать, которая желает только хорошего своей дочери и её избраннику, – утверждает она.

Принятые нормы носят рекомендательный характер, однако в случае их систематического нарушения можно обратиться с заявлением в полицию, после чего с зятем будет проведена профилактическая беседа. Кроме того, артистам эстрады и юмористам рекомендовано воздержаться от шуток про тёщу, а писателям и режиссёрам – создавать положительный образ «мамы» в своих произведениях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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