Подсветка, омбре, оттенки пепельного блонда: трендовое мелирование для седых волос на осень-зиму

Если вы являетесь обладательницей седых волос, для вас есть две приятные новости. Первая заключается в том, что сегодня седина в тренде, а вторая – это то, что вы можете использовать мелирование для усиления красоты. Ваши серебристые локоны будут выглядеть стильно и привлекательно, поэтому выбирайте любой из типов окрашивания.

Традиционное мелирование

Речь идет об обычной технике, которая предусматривает окрашивание прядей от корней до кончиков. Отдайте предпочтение холодным тонам, таким, как ледяной блонд или пепел, поскольку эти оттенки наиболее гармонично сочетаются с сединой.

Подсветка лица

Название полностью характеризует технику окрашивания, которая состоит в осветлении прядей находящихся непосредственно возле лица (на боковых зонах). Очень стильная модель, которая освежает лицо, помогает корректировать форму, визуально приближая ее к идеальному овалу, а также омолаживает, что является большим плюсом.

Теплый глянец

Брюнетки могут столкнуться с проблемой чрезмерного контраста в цвете между черным и седым. Если вас это смущает, используйте теплый глянец. Эта техника мелирования добавит тепла или охладит, то есть, создаст более плавный переход, который добавит изысканности вашему натуральному цвету.

Яркое прикосновение

Речь идет о более насыщенном обильном окрашивании в особенности на верхних прядях. Сделайте мелирование заметным, благодаря большему количеству светлых тонких прядей.

Техника фольги

Концепция данного мелирования является традиционной, которая появилась давно, вместе с появлением самого мелирования. Отделяются пряди, которые осветляются непосредственно на фольге, после чего выдерживается определенное время. Такое мелирование выглядит, как светлые и темные полоски, что смотрится также очень эффектно.

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Омбре

Очень выигрышная техника, которая поможет ваши волосам засиять и стать более привлекательными. Речь идет о плавном переходе от светлого до томного цвета или наоборот (это зависит от вашего вкуса). Любая прическа будет смотреться просто обворожительно.

Пепельные оттенки блонда

Натуральные седые волосы являются достаточно жесткими для получения бликов, поэтому процедура перехода может длиться достаточно долго (потребуется несколько сеансов). Чтобы обрести блики, необходимо слегка осветлить волосы, а затем тонировать их в пепельный или золотистый цвет (как вам больше нравится). Иногда бывает достаточно одного тонирования, особенно при наличии большого количества седых прядей.

Балаяж

Это также очень модная трендовая техника, которая добавляет волосам бликов, благодаря чему они смотрятся более привлекательными и эффектными. Речь идет об использовании нескольких оттенков, помогающих визуально увеличить объем и добавить блеска.

Бэбилайт

Очень эффективная для маскировки седых волос техника. Если у вас не так много седины или если она вас несколько смущает, используйте мелирование «бэбилайт», ваши волосы станут красивыми, а прическа просто обворожительной. Плюс заключается и в том, что, благодаря этому приему, вы добьетесь омолаживающего эффекта.