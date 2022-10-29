Смешанные принты и новый взгляд на офисный стиль: мода для женщин в возрасте 20 лет

20 лет — это время для экспериментов и для поиска своего стиля в одежде. Нужно постараться сделать так, чтобы стиль отражал в первую очередь вашу индивидуальность. В то же время естественным является желание создавать модные образы. Возьмите на вооружение следующие рекомендации по составлению луков.

Новый взгляд на офисный стиль

Забудьте о старой традиционной одежде, которую надевали на работу ваши родители. Например, вместо привычного блейзера рекомендуется отдать предпочтение твидовому пиджаку. Его можно сочетать с джинсами и с брюками в зависимости от дресс-кода вашей фирмы.

Хорошее решение — это микс из вязаного свитера-жилета, белой рубашки на пуговицах с отложным воротником и узких брюк. Из обуви подойдут не только элегантные туфли на каблуках, а скорее лоферы, челси или полуботинки на широком устойчивом каблуке.

В плане верхней одежды можно выделить тренчкот. Это то изделие, которое никогда не выходит из моды и, кроме того, прекрасно сочетается с любой одеждой. Для создания эффектного кэжуал-лука скомбинируйте тренчкот с широкими укороченными брюками. Из обуви подойдут высокие сапоги на небольшом каблуке. Учтите, что не следует заправлять штаны в обувь.

Тренчкот также прекрасно смотрится с длинным платьем из струящейся ткани. Сейчас также в моде трикотажные и вязаные платья. Они больше подходят для осенне-зимнего сезона.

Яркие цвета

20 лет — подходящий возраст для создания ярких и самобытных образов. Воспользуйтесь этим прекрасным периодом и носите вещи ярких оттенков. Монохромные луки лучше оставить на потом: они больше идут женщинам за 40 лет.

Вы можете миксовать яркие вещи с одеждой нейтральных оттенков. Например, надеть красный или желтый свитер и черные штаны. Если есть желание эпатировать и привлекать к себе внимание, тогда можете сочетать в одном образе сразу две вещи ярких оттенков. Например, желтую блузку и лавандовые брюки.

Если уж слишком яркая одежда вам не по душе, тогда используйте в качестве акцентной вещи какой-либо аксессуар. Например, вы можете преобразить и освежить любой монохромный лук с помощью красной, желтой, зеленой и т.д. сумочки, перчаток, шарфа или обуви.

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Смешение принтов

Наверняка вы слышали предостережения стилистов в плане сочетания разных принтов в одном наряде. Отчасти такие рекомендации вполне правдивы, однако в двадцатилетнем возрасте вы можете их проигнорировать. Смешивать одежду с разными принтами можно, но нужно взять на вооружение несколько правил.

Первое гласит о том, что необходимо подбирать вещи одной цветовой гаммы. Пусть принты будут разные, однако благодаря одним и тем же оттенкам вещи будут смотреться гармонично.

Второе правило гласит, что беспроигрышный рисунок, который сочетается с любыми другими принтами, — это полоска. Попробуйте смиксовать вязаную кофту в полоску (лучше в горизонтальную) с юбкой в цветочек. Вы увидите, что получится очень гармоничный образ.

Многослойность

Не бойтесь включать в свой лук много вещей. Многослойность нынче в моде, поэтому можете смело надевать рубашку под вязаный жилет, сверху пиджак или блейзер плюс тренчкот. Осенью и зимой вам будет особенно тепло и уютно в многослойных нарядах.

Постарайтесь создать такой капсульный гардероб, где бы все вещи прекрасно сочетались друг с другом. Изделия, которые обязательно должны быть в капсуле, – это блузы, рубашки, джинсы, брюки, пуловеры, тренчкоты, юбки и платья. Что касается модных вещей, то лучше не включать их в капсульный гардероб. Дело в том, что мода очень скоротечна, за ней сложно угнаться, плюс по деньгам это весьма накладно. Поэтому берите те изделия, которые наверняка будут актуальными и в этом, и в следующем сезоне, и через несколько лет.