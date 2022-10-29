Утащившая больного мужика из семьи Бузова связалась с проститутками: Все равно на чужие проблемы

Недавно в Москве

состоялось знаковое событие — журнал Marie Claire отметил 25 лет

работы. На вечеринку собрались все звезды шоубиза. Ольга Бузова выбрала для мероприятия

откровенное черное платье с вырезами по бокам и на животе — судя по всему, ей

даже пришлось отказаться от нижнего белья.

В разговоре с одним

из журналистов Ольга Бузова призналась, что сейчас занимается выстраиванием

отношений. Блогерша добавила, что в жизни встречала разных людей: и шлюх, и

проституток, и кобелей. Где именно Бузова связалась с проститутками — она не

уточнила.

Зашел разговор и

об отношениях звезд Голливуда Джонни Деппа и Эмбер Херд. Ольга отметила, что каждый

случай нужно разбирать по-отдельности.

“Мне вообще

глобально все равно на чужие проблемы. У меня у самой много проблем во

взаимоотношениях”, — высказалась Ольга Бузова.

Кажется, обсуждать

чужие отношения нет смысла, когда можно пообниматься с коллегами на вечеринке. Так,

она буквально вырвала больного, по слухам, Андрея Малахова из окружения семьи и

бурно проявила дружеские чувства. Утащившая мужика Ольга Бузова крепко обняла

мужчину и широко улыбалась на камеру.