 

Утащившая больного мужика из семьи Бузова связалась с проститутками: Все равно на чужие проблемы

29.10.2022, 12:57, Разное
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Недавно в Москве
состоялось знаковое событие — журнал Marie Claire отметил 25 лет
работы. На вечеринку собрались все звезды шоубиза. Ольга Бузова выбрала для мероприятия
откровенное черное платье с вырезами по бокам и на животе — судя по всему, ей
даже пришлось отказаться от нижнего белья.

В разговоре с одним
из журналистов Ольга Бузова призналась, что сейчас занимается выстраиванием
отношений. Блогерша добавила, что в жизни встречала разных людей: и шлюх, и
проституток, и кобелей. Где именно Бузова связалась с проститутками — она не
уточнила.

Зашел разговор и
об отношениях звезд Голливуда Джонни Деппа и Эмбер Херд. Ольга отметила, что каждый
случай нужно разбирать по-отдельности.

“Мне вообще
глобально все равно на чужие проблемы. У меня у самой много проблем во
взаимоотношениях”, — высказалась Ольга Бузова.

Кажется, обсуждать
чужие отношения нет смысла, когда можно пообниматься с коллегами на вечеринке. Так,
она буквально вырвала больного, по слухам, Андрея Малахова из окружения семьи и
бурно проявила дружеские чувства. Утащившая мужика Ольга Бузова крепко обняла
мужчину и широко улыбалась на камеру.


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