Столтенберг – России нельзя дать победить на Украине — ведь это будет сигналом и для Китая

НАТО не может позволить Москве одержать на Украине победу, поскольку она станет сигналом о том, что политических целей можно добиваться силовыми методами, для всех «авторитарных лидеров» — включая руководство КНР, заявил в интервью Politico генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В беседе с корреспондентом издания чиновник высоко оценил роль США в поддержке Киева — и подчеркнул большое значение американского присутствия для обороноспособности Европы.



AP

Члены Республиканской партии США, которые в своих агиткампаниях в преддверии ноябрьских выборов в конгресс обещают сократить масштабы помощи Украине, в итоге добьются только усиления Китая. Такое мнение в подробном интервью изданию Politico выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также подчеркнул, что альянс не может допустить успешного завершения российской спецоперации.

«Присутствие в Европе США, а также Канады, имеет ключевое значение для силы и авторитетности трансатлантических связей», — заявил чиновник корреспонденту Politico, отметив, что недавние успехи Киева на поле боя были бы невозможны без поддержки со стороны альянса.

По мнению генсека НАТО, победа РФ на Украине «не принесла бы ничего хорошего нам всем — и Европе, и Северной Америке, всему НАТО, поскольку она стала бы сигналом для авторитарных лидеров — не только для Путина, но и для руководства Китая — о том, что они могут достигать своих целей, жестоко применяя военную силу».

Вместе с тем Столтенберг выразил уверенность в том, что США не скоро уйдут из Европы, в частности с Украины, поскольку за сокращение помощи Киеву выступает не вся Республиканская партия, а лишь её часть, сплотившаяся вокруг Трампа и сторонников его политики, тогда как партийный истеблишмент в этом плане поддерживают политику администрации нынешнего президента США Джо Байдена. «Убеждён, что и после промежуточных выборов в конгрессе — как в палате представителей, так и в сенате — большинство будет выступать за обеспечение мощной поддержки Украине», — заявил чиновник.

По словам Столтенберга, он не сомневается в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, «отчасти потому, что, если Путин одержит на Украине верх, это станет катастрофой для украинцев».

Комментируя китайский вопрос, Столтенберг признал, что в НАТО существуют определённые «расхождения», поскольку отдельные его члены придерживаются значительно более сдержанного курса по отношению к Пекину, однако отметил, что в последнее время альянсу всё же удалось добиться ощутимых подвижек в плане противостояния КНР. К примеру, прошлым летом руководство НАТО в своей Стратегической концепции, определяющей долгосрочную политику альянса, прямо назвало Китай «вызовом» для себя, напомнил чиновник.

«Для стран НАТО важно сохранять сплочённость и вместе реагировать на последствия подъёма Китая — и в этом плане у нас есть согласие, именно это мы и делаем», — добавил он.

Между тем Столтенберг не согласился с позицией некоторых американских политиков и экспертов, которые считают, что для противодействия Китаю Европа должна взять на себя лидирующую роль в урегулировании кризисов местного масштаба, дабы Вашингтон получил возможность сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе.

По словам генсека НАТО, такое разделение труда — «неправильная модель, поскольку оно негативным образом скажется на мощи и авторитетности связей между Северной Америкой и Европой». Впрочем, чиновник согласился с тем, что европейские союзники должны проявлять больше активности, и подчеркнул, что они уже начали больше тратить на свою оборону.

Тем не менее, продолжил Столтенберг, Европа по сей день не достигла полной автономности в оборонном плане. «Реальность такова, что 80 процентов оборонных расходов НАТО приходятся на союзников вне ЕС», — заявил он, также напомнив, что география альянса настолько обширна, что «для защиты Европы необходимы трансатлантические связи и союзники вне ЕС». «Но прежде всего это вопрос политический: я не верю в то, что Европа или Северная Америка могут действовать в одиночку», — отметил генеральный секретарь НАТО.