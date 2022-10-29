Король Карл III взял на себя роль принца Гарри – подробности

Пока принц Гарри готовится к выходу своих мемуаров, которые уже одним только своим названием наделали много шума в соцсетях, новый король Великобритании Карл III продолжает распределять обязанности среди старших представителей монаршей семьи. И вчера, в день 358-й годовщины основания королевской морской пехоты, которая была сформирована 28 октября 1664 года во время правления короля Карла II, Букингемский дворец объявил имя нового ее церемониального главы. На роль капитана-генерала, которую до мегзита исполнял принц Гарри, Карл III решил неожиданно назначить… себя. Ранее предполагалось, что эту должность займет единственная дочь покойной королевы принцесса Анна, которая является покровительницей королевского благотворительной организация ВМС и королевской морской пехоты, а также главнокомандующей Портсмута.

В личном послании королевским морским пехотинцам, Карл III сказал:

Для меня величайшее удовольствие взять на себя роль капитана-генерала. Я исключительно горжусь тем, что иду по стопам стольких членов моей семьи, занимавших эту должность последние три с половиной века, и все они относились к этой роли с глубоким чувством восхищения. Королевские морские пехотинцы имеют выдающуюся и беспрецедентную историю как на суше, так и на море. Я черпаю огромное вдохновение в вашей храбрости, решимости, самодисциплине и замечательной способности выживать в самых экстремальных условиях. Для меня большая честь стать частью семьи Корпуса, и я с нетерпением жду встречи со многими из вас в ближайшем будущем. А пока я выражаю свои искренние и особые пожелания счастливого 358-летия.

Это назначение, отмечают королевские инсайдеры, может лишь усилить и без того сложные отношения Гарри с отцом. По их словам, принц Гарри и его супруга Меган обижены на королевскую семью настолько, что готовы отказаться от традиционного празднования Рождества с родственниками, даже если приглашение придет лично от Его Величества.

Поскольку отношения между парой и королевской семьей достигли дна, у герцога и герцогини Сассекских нет планов снова присоединяться к семье, включая принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон, на их первое Рождество без королевы в поместье Сандрингем в Норфолке, – приводит слова своих информаторов из дворца Mirror.