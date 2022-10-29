«Волонтеры Победы» рассказали детям о судьбах ровесников в годы Великой Отечественной войны

«Волонтеры Победы» дали старт всероссийскому уроку «Судьбы детей в годы Великой Отечественной войны», он пройдет в учебных заведениях всей страны в ноябре.

Акция посвящена детям, которые, несмотря на возраст, стали свидетелями ужасающих зверств нацистов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Нацисты не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Когда на поле боя гибнет солдат, жизнь его продолжается в его детях. Когда же истребляется семья, гибнут дети, то род обрывается бесследно. Что может быть трагичнее?» – говорится в сообщении «Волонтеров Победы».

Добровольцы рассказывают, как сотни тысяч детей вынужденно стали участниками событий ужасающего масштаба. Они оказались узниками концлагерей, жили на оккупированных территориях, помогали бороться с нацизмом, участвовали в работе подполья и партизанском движении.

«С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних. У детей войны не было времени на детство, им пришлось быстро повзрослеть. В ходе боев дети-герои не щадили жизней и шли с таким же мужеством и отвагой, как взрослые. Подобные уроки дают возможность не потерять в памяти имена тех, кто так же, как и бойцы нашей армии были причастны к Великой Победе», – сказала Валерия Кадырова, волонтер Победы из Ростовской области

Уроки пройдут в учебных заведениях для школьников 7-11 классов, а также студентов первых курсов.

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