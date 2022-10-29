Товарищ Си получил абсолютную власть
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Юбилейный XX съезд Компартии КНР серьезно изменит Китай, но не так, как изменил СССР XX съезд КПСС, а как бы наоборот. Председатель Си Цзиньпин победил всех соперников, получил абсолютную власть и сломал систему управления под себя. Его предшественника – товарища Ху – вообще вывели из зала против его воли. Что произошло в КНР?
Теги:
Китай
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Ху Цзиньтао
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КНР
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Си Цзиньпин
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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