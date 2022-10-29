 

Товарищ Си получил абсолютную власть

29.10.2022, 11:40, Новости дня
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Юбилейный XX съезд Компартии КНР серьезно изменит Китай, но не так, как изменил СССР XX съезд КПСС, а как бы наоборот. Председатель Си Цзиньпин победил всех соперников, получил абсолютную власть и сломал систему управления под себя. Его предшественника – товарища Ху – вообще вывели из зала против его воли. Что произошло в КНР?

Теги: 

Китай
,
Ху Цзиньтао
,
КНР
,
Си Цзиньпин
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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