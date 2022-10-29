Товарищ Си получил абсолютную власть

Юбилейный XX съезд Компартии КНР серьезно изменит Китай, но не так, как изменил СССР XX съезд КПСС, а как бы наоборот. Председатель Си Цзиньпин победил всех соперников, получил абсолютную власть и сломал систему управления под себя. Его предшественника – товарища Ху – вообще вывели из зала против его воли. Что произошло в КНР?

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Дмитрий Бавырин

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