Военные запасы США истощились из-за помощи Украине, на их пополнение уйдут годы

Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы, считает американский морпех в отставке Дакота Вуд.

В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом, пишет Вуд в статье для издания 19fortyfive.

По его словам, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения, объясняет морпех, добавляя, что поддержка Украины со стороны Америки лишь усугубила эту проблему.

«Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы», – приводит его слова РИА «Новости».

С такими военными запасами, рассуждает автор статьи, США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте. Так, Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе, считает Вуд. По его мнению, подобная ситуация «придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски».

«Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой?» – поинтересовался морпех.

Ранее обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта в Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».

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