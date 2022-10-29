 

Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах

29.10.2022, 11:35, Разное
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“Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся”, – цитирует спикера телеграм-канал Государственной Думы.

Также начнется эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения. Заявку на участие можно подать до 1 апреля 2023 года.

Крупным компаниям с государственным участием разрешат реализовывать программы развития подрядчиков – субъектов малого и среднего бизнеса. В такие проекты могут быть включены мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической и иной поддержки.

Еще одна норма касается инвесторов. До 10 ноября включительно держатели ценных бумаг могут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции.


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