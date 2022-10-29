 

Жители французских и швейцарских деревень пожертвовали своим электроснабжением ради работы Большого адронного коллайдера

29.10.2022, 11:33, Разное
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Жители восьми французских и швейцарских населённых пунктов обратились к муниципальным властям с просьбой отключить их дома от системы городского электроснабжения.

К такому решению они пришли после появившейся в СМИ информации о возможном прекращении исследований на Большом адронном коллайдере (БАК) для экономии энергоресурсов.

Начиная с 1 октября, фермеры и другие труженики села регулярно видели автобусы с уезжающими учёными. В личных беседах им удалось узнать о сворачивании работы международных миссий на БАК. После этого были сформированы инициативные группы, лидеры которых обратились к местным властям.

– Под угрозой оказались протон-фотонные столкновения, а ведь от их результатов напрямую зависит развитие человечества. Да, сегодня существует энергодефицит, но лучше отключить электричество нам, простым людям. А на науке экономить нельзя, – сказал свиновод из села Зюле Мохаммед Аль-Тараби.

Требования деревенских жителей удовлетворили, их населённые пункты отключены от энергосети, а линии электропередач теперь идут в ЦЕРН, где расположен БАК. Учёные уже закупили несколько десятков тысяч свечей и планируют в ближайшее время раздать их людям, также селянам выдадут годовой абонемент на посещение коллайдера.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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