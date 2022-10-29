Депрессивнее всех — шведы не верят в рост своих доходов в будущем

Шведы наиболее депрессивны в Евросоюзе, когда дело касается личных финансов, пишет газета Tidningen Näringslivet. Высокая инфляция и цены на электроэнергию усилили пессимизм населения по отношению к развитию экономики страны и нежелание приобретать товары долговременного пользования.



AP

Высокие темпы роста инфляции и безудержные цены на энергоносители привели к тому, что шведы стали одной из самых пессимистичных наций во всём Евросоюзе, когда речь идёт о возможных путях развития экономики в дальнейшем. Однако когда дело касается собственных финансов и будущих доходов, шведы занимают прочное лидерство по негативному настроению. Согласно данным доклада, составленного аналитической компанией GFK с показателями за сентябрь, в Швеции дела обстоят «депрессивнее остальных». Отчёт содержит измерение уровня уверенности потребителей в экономическом развитии и готовности покупать потребительские товары долговременного пользования, пишет Tidningen Näringslivet.

Мрачные перспективы приводят к тому, что шведы готовы сократить свои покупки в большей степени, чем в других странах. Наиболее негативно шведские потребители относятся к покупкам товаров долговременного пользования, таких как мебель или телевизоры. В то же время, когда дело касается покупок продуктов питания, то люди с более высокими доходами в Швеции (и менее чувствительные к ценам потребители) больше всего корректируют своё покупательское поведение. Об этом свидетельствует данные опроса потребителей в Скандинавии, проведённого аналитиками компании, пишет Tidningen Näringslivet.

Домохозяйства с высоким и средним доходом сократили свои покупки товаров повседневного спроса на 5-9%. В то же время самые зажиточные граждане стали чаще закупаться в дисконтных магазинах для того, чтобы сэкономить. В среднем объём таких покупок вырос на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время самые малообеспеченные стараются тратить больше и стали совершать покупки в недорогих сетях в ещё большей степени. По сравнению с тем же периодом прошлого года эта группа опрашиваемых увеличила объём своих покупок на 12,1% в дисконтных магазинах, резюмирует Tidningen Näringslivet.