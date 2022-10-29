 

Жизель Бюндхен и Том Брэди окончательно развелись

29.10.2022, 11:15, Разное
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Звезда НФЛ, 45-летний Том Брэди, и 42-летняя супермодель Жизель Бюндхен поставили финальную точку в отношениях длиной в 13 лет брака. В минувшую пятницу супруги завершили бракоразводный процесс, о чем, во избежание слухов и сплетен, оба сообщили в соцсетях. 

С большой благодарностью к тому времени, что мы были вместе, я и Том полюбовно завершили наш развод. Моим приоритетом всегда были и будут наши дети, которых я люблю всем сердцем. Мы продолжим совместное воспитание, чтобы дать им ту любовь, заботу и внимание, которых они очень заслуживают, – говорится в заявлении экс-ангела Victoria’s Secret.

Бюндхен добавила, что, несмотря на “трудное решение” расторгнуть брак, она  желает знаменитому квотербеку НФЛ “всего наилучшего”. В свою очередь, Том также поблагодарил супругу:

В эти дни мы с женой завершили наш развод друг с другом после 13 лет брака. Мы пришли к этому решению дружно и с благодарностью за время, проведенное вместе. Мы благословлены красивыми и замечательными детьми , которые во всех отношениях будут продолжать оставаться центром нашего мира. Мы желаем друг другу только наилучшего, отрывая новые главы нашей жизни, которые нам еще предстоит написать, – отметил Брэди. 

Подробности брачного соглашения, где прописано, как пара будет делить имущество, не разглашаются. Не известны и детали совместной опеки над двумя их общими детьми. Чтобы развод родителей не стал травмирующим событием для 12-летнего Бенжамина и 9-летней Вивиан, Том и Жизель прошли специальные курсы, которые по законодательству штата Флорида обязаны закончить все пары с детьми.

Напомним, о разладе в семье Жизель Бюндхен и Тома Брэди стало известно в начале сентября, однако официального подтверждения того, что супруги поссорилась и разъехалась, не последовало. В середине сентября Жизель дала откровенное интервью глянцу и лично рассказала о том, что происходит в их паре.  В частности, ее отношение к тому, что Брэди нв ближайшем будущем не планирует уходить из большого спорта. По сведениям инсайдеров, именно это решение футболиста привело к разладу с 42-летней Бюндхен. Модель рассчитывала, что супруг бросит карьеру и посвятит время семье. В начале октября Жизель и Том наняли адвокатов для бракоразводного процесса.  


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