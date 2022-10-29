 

Байден в шутку попытался спрыгнуть со сцены в толпу

29.10.2022, 10:15, Новости дня
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Президент США Джо Байден вновь оказался в курьезной ситуации. Во время публичного выступления он напугал вице-президента Камалу Харрис шутливой попыткой спрыгнуть со сцены в толпу.

Смеясь, Харрис стала оттаскивать Байдена подальше от края сцены.

Видео инцидента появилось в Telegram-каналах.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал мем, сопроводив стоп-кадр из этого видео подписью: «Да что вы знаете про искушение!»

Байден регулярно оказывается в неловких ситуациях во время публичных выступлений. Так, недавно он не смог найти собственное место на сцене, другим присутствующим пришлось ему помогать.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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