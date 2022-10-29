Байден в шутку попытался спрыгнуть со сцены в толпу
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент США Джо Байден вновь оказался в курьезной ситуации. Во время публичного выступления он напугал вице-президента Камалу Харрис шутливой попыткой спрыгнуть со сцены в толпу.
Смеясь, Харрис стала оттаскивать Байдена подальше от края сцены.
Видео инцидента появилось в Telegram-каналах.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал мем, сопроводив стоп-кадр из этого видео подписью: «Да что вы знаете про искушение!»
Байден регулярно оказывается в неловких ситуациях во время публичных выступлений. Так, недавно он не смог найти собственное место на сцене, другим присутствующим пришлось ему помогать.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет