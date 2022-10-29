Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины предприняли в субботу утром попытку высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на очевидцев, что «боевики Зеленского» пытались высадить десант в Энергодаре.

Ранее в субботу Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.

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