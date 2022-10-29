 

Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС

29.10.2022, 10:15, Новости дня
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Вооруженные силы Украины предприняли в субботу утром попытку высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на очевидцев, что «боевики Зеленского» пытались высадить десант в Энергодаре.

Ранее в субботу Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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