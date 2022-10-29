Washington Post: Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов

Группа законодателей США из Республиканской партии выступила против включения в окончательную версию проекта оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) положения, согласно которому американские власти могли бы направлять Киеву средства от продажи конфискованных у РФ активов, сообщают американские СМИ.

В защиту данной поправки выступают демократы, пишет газета The Washington Post со ссылкой на лиц, участвующих в переговорах в Конгрессе. По их мнению, если поправка не войдет в итоговую версию документа, то это «ограничит возможности администрации [президента США Джо] Байдена предоставлять помощь находящейся в тяжелом положении экономике Украины».

Республиканцы заявляют, что поправка не была в полной мере утверждена соответствующими комитетами в Конгрессе США, говорится в публикации. Они указывают, что данное положение должны проанализировать юридические комитеты Палаты представителей и Сената.

Кроме того, противники поправки считают, что она не была в достаточной мере рассмотрена с точки зрения возможных судебных разбирательств. Республиканцы вместо этого предлагают принять дополнительные меры для ограничения доходов РФ от продажи энергоносителей, передает ТАСС содержание статьи.

По словам помощника законодателей из числа демократов, имя которого не раскрывается, поправка, о которой идет речь, была включена в ту версию законопроекта, которая ранее уже была одобрена Палатой представителей Конгресса США. Поэтому, по его словам, ее следует включить и в окончательную версию документа.

Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.

—