Не узнать! Скрюченная Голубкина в старом тряпье превратилась в сморщенную бабку

Самооценке прославленной актрисы можно только позавидовать. Кажется, что у нее совершенно нет комплексов, ведь время от времени она выкладывает в Сеть фотографии, на которых предстает такой какая есть – в отличии от бегущих за идеальной внешностью коллег по творческому цеху. Вот и на этот раз Мария Голубкина показала себя без прикрас.

В микроблоге наследницы Андрея Миронова появилось новое видео. Сначала ее снимают со спины: скрюченная звезда идет по коридору, при этом шагает шаркающей походкой. На голове у нее – скромный пучок, а наряд актрисы – это отдельная история: знаменитость надела на себя какое-то тряпье, от которого прямо веет стариной.

В общем, со спины Марию Голубкину, конечно, не узнать, учитывая к тому же прибавление в весе, которое поклонники замечают не первый год. Потом актриса повернулась лицом к камере, и сложно было не заметить морщины в районе глаз. В общем, наследница Андрея Миронова превратилась в сморщенную бабку – а ведь ей, на минуточку, и пятидесяти нет!

Но на самом деле звезда театра и кино просто-напросто умеет вживаться в роль. Как она объяснила поклонников, со спектаклем “Любовь и голуби” она вместе со своими партнерами приехала в Челябинск. А образ старухи был создан Марией Голубкиной для любимого зрителя.