 

Какими болезнями можно заразиться через посуду

29.10.2022, 10:10, Разное
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Чтобы избежать различных инфекций, необходимо соблюдать личную гигиену. Это знают все, но многие пренебрегают советами врачей и поступают так, как удобно, и не осознают, какими болезнями можно заразиться. Главное правило, которое озвучила эксперт Вера Сухова: нельзя использовать одну и ту же посуду разными членами семьи.

Пить из одной кружки не следует, ведь многие болезни передаются именно через бытовые предметы. Например, можно подхватить герпес, чесотку, хеликобактерную инфекцию. Также возникает вероятность возникновения гельминтов, гепатита А, ОРВИ, в редких случаях – столбняка, газовой гангрены, бруцеллеза.

По словам терапевта, необходимо как следует обрабатывать предметы и вещи, которые используются несколькими людьми. Это и значит соблюдение личной гигиены. Советами и правилами не нужно пренебрегать, даже если среди членов семьи нет тех, кто страдает инфекционными заболеваниями.

Среди болезней, которыми можно заразиться через посуду, – простудные. Ранее Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал главный миф таких заболеваний. Его слова приводили “Дни.ру”.


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