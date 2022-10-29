Обозреватель WP призвал США и Россию сесть за стол переговоров во избежание прямого столкновения

Настало время для переговоров РФ и США, которые бы позволили избежать начала прямого вооружённого конфликта между двумя странами, что противоречит национальным интересам Вашингтона, считает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Он призывает Белый дом донести до Киева, что там не стремятся к уничтожению РФ или конфликту с ней, а также возобновить дискуссию по гарантиям безопасности, которые Кремль требовал от НАТО.



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Необходимость активизации дипломатических связей между Россией и США очевидна. Но направлены эти усилия должны быть на предотвращение конфликта между двумя странами, а не на «бесплодные» попытки остановить украинский конфликт, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По мнению автора статьи, украинский конфликт ещё не созрел для дипломатического урегулирования. При этом Соединённые Штаты не должны и не могут диктовать Украине, должна ли страна соглашаться на урегулирование конфликта за столом переговоров. Вместо этого Вашингтону следует продолжать «терпеливо» поставлять Киеву вооружение. Тем не менее администрации президента Джо Байдена следует также найти новые каналы, чтобы донести до Украины, что Соединённые Штаты не стремятся к уничтожению России, а также хотят избежать прямого военного конфликта с ней.

«Как ни странно», сама РФ тоже стремится к переговорам, хотя зачастую посылает запутанные и создающие обманчивое впечатление сигналы. Примером тому Игнатиус называет выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг. В ходе него Путин повторил претензии к Западу, о которых ранее неоднократно говорил, но также дал понять, что Москва стремится к диалогу.

«Рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придётся начать равноправный разговор об общем для нас будущем», — отметил российский лидер. В связи с этим Игнатиус призывает Белый дом «воспринимать всерьёз» слова Путина и отвечать на его обращения.

Примером коммуникационной активности России, а также примером хорошего ответа США обозреватель считает заявления о существовании на Украине заговора с целью создания «грязной бомбы». Кремль использовал все возможности для обмена сообщениями. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дважды звонил своему американскому коллеге Ллойду Остину, а также министрам обороны Великобритании, Франции и Турции. А 24 октября председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли общался с начальником российского Генерального штаба Валерием Герасимовым. РФ также подняла этот вопрос в Совете Безопасности ООН. А затем слова о вероятности создания «грязной бомбы» повторил сам Путин.

В ответ на это администрация Байдена отвергла все обвинения и посодействовала проведению расследования главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Чтобы облегчить визит Гросси на Украину, чиновники Белого дома и Госдепартамента США позвонили своим украинским коллегам. По словам Игнатиуса, за 24 часа администрация Байдена сумела, по крайней мере пока, разрядить конфликт и ответить на заявления России.

По мнению автора статьи, эта модель кризисной коммуникации должна быть воспроизведена в каждой сфере, которая может привести к прямому столкновению Вашингтона и Москвы. Игнатиус убеждён, что в национальных интересах США избежать войны с Россией, о чём неоднократно предупреждал и Байден.

Есть ещё одно, что Вашингтон должен сообщить Москве: что он будет и чего не будет делать. В преддверии начала спецоперации РФ на Украине Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Обозреватель The Washington Post призывает возобновить эту дискуссию. В частности, Вашингтону следует подтвердить предложения «ограничить размещение ракет, обмениваться информацией о военных учениях и избегать роста напряжённости». Именно подобные взаимные гарантии безопасности стали формулой выхода из Карибского кризиса. Секретная сделка между сторонами заключалась в следующем: «Мы уберём наши ядерные ракеты из Турции, если вы уберёте свои ракеты с Кубы».

Сдерживание Игнатиус называет неизбежной составляющей баланса между Россией и США. «Ядерные державы не могут позволить себе унижать друг друга», — призывает он. По его мнению, настало время для переговоров о том, как не допустить перерастания конфликта на Украине «в нечто худшее».