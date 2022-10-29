 

Для исполнения президентского наказа об обновлении управления создадут управление обновлением

29.10.2022, 9:33, Разное
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В рамках выполнения президентского наказа об обновлении управления на всех уровнях будет создан новый административный орган – управление обновлением.

Руководить им будут наиболее опытные управленцы из числа управленческой элиты в самом широком смысле этого слова.

Управление обновлением приступит к работе после согласования обновлённой рабочей программы, организации исполнительных органов и управляющего совета Управления, выбора всех выборных и назначения всех назначаемых должностей. Координировать работу Управления с Координационным советом будут координаторы Координационного штаба управляющего совета Управления.

25 октября президент Владимир Путин заявил о необходимости обновления административных процедур, нормативной базы, экономики, ряда отраслей производства. По его словам, сама жизнь подталкивает страну к выработке общих подходов к обновлению всего, что связано с тем, что называется управлением.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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