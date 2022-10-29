Синие и зеленые оставляем без внимания: какие трендовые цвета лака на осень подходят для женщин за 50, а от каких лучше отказаться

Женщинам за 50 нужно тщательно выбирать цвет лака для ногтей. Им подойдет не каждый модный оттенок. Одни тона маникюра придают рукам больше красоты, а другие – привлекают внимание к возрастным изменениям кожи. В статье мы расскажем, какие трендовые цвета лака на осень подходят женщинам 50+, а от каких лучше отказаться.

Нежелательные оттенки

Женщинам старше 50 лет лучше избегать следующих тонов лака:

синих; зеленых; черных.

Синие и зеленые тона сейчас в тренде. Но они подчеркивают вены на руках, которые с возрастом выступают и становятся заметными. Такие оттенки привлекают внимание к признакам старения. Это правило относится и к другим холодным цветам.

Черный цвет маникюра подчеркивает морщины и пигментные пятна. Поэтому от него лучше отказаться.

Далее мы приведем трендовые осенние цвета ногтей, которые идут зрелым дамам.

Оранжево-красный и медный

В возрасте 50 + следует отдавать предпочтение теплым оттенкам, таким как оранжево-красный и медный. Они очень популярны в этом сезоне, так как напоминают об осенней природе.

Красный цвет с оранжевыми нотками выглядит ярко и привлекательно. Он отвлекает внимание от возрастных изменений и придает коже теплый оттенок.

Обратите внимание и на лаки медных оттенков. Этот цвет передает теплую и яркую атмосферу осени.

Серый

Ногти серого цвета выглядят модно и элегантно. Вы можете выбрать оттенок на свой вкус – от пастельного до стального. Это необычный цвет, который не подчеркивает морщины, выступающие сосуды и пигментные пятна. Все внимание будет приковано к вашему маникюру, а не к рукам.

Если вы хотите придать маникюру больше цвета, то выберите сероватый маникюр с фиолетовым оттенком. Это идеальная комбинация. Фиолетовые тона привносят яркость, а серые – делают маникюр сдержанным.

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Нейтральные тона

Нейтральные тона станут классикой осеннего маникюра. Они подходят большинству женщин зрелого возраста. При их выборе следует учитывать свой цвет кожи.

Светлокожим женщинам подойдет лак телесного или светло-розового цвета. Дамам со средним цветом кожи следует выбирать карамельные оттенки. На смуглых руках красиво выглядит цвет корицы.

Вы можете оживить нейтральный маникюр с помощью сдержанного акрилового дизайна ногтей.

Персиковый

Персиковый цвет относится к нежным оттенкам. Он идеально подходит женщинам с бледной кожей, так как придает ей более теплый тон.

Персиковый маникюр красиво выглядит на ногтях овальной и квадратной формы. Он сочетается с разными видами дизайна. Отдавайте предпочтение сдержанному нейл-арту, который не перегружает ноготь.

Розово-ягодный

Розово-ягодный оттенок считается летним. Но он не теряет популярности и осенью. Такой маникюр идеально подходит для женщин со смуглой кожей.

Серебряный и золотой блеск

Блестящий серебряный и золотой маникюр выглядит очень нарядно и эффектно. При этом он не старит руки. Мерцающие оттенки отражают свет и придают коже сияние. Они отлично сочетаются с ювелирными украшениями.

Заключение

Трендовые оттенки ногтей на осень отличаются большим разнообразием. У женщин 50+ будет возможность выбрать красивый и омолаживающий цвет маникюра на свой вкус.