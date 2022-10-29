 

Рогов: В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни

29.10.2022, 8:54, Новости дня
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В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни, воевавших на стороне украинских националистов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд, была уничтожена в Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам, приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, сообщил Рогов, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.

По последним данным, освобождено более 70% территории Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается областной центр – город Запорожье.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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