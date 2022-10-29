Эксперт Роспотребнадзора Семенов: Вирус Ньюкасла стал причиной появления зомби-голубей в Британии

Псевдочума птиц, которая, предположительно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не представляет опасности, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Семенов отметил, что вирус Ньюкасла периодически регистрируется у людей из групп риска, например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей. Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая, сказал он РИА «Новости».

Протекает вирус легко, совсем не так, как у птиц, отметил Семенов. Он уточнил, что вирус у людей сопровождается симптомами, характерными для респираторных заболеваний, может вызывать конъюктивит. При этом для человека он сейчас не представляет опасности, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в Британии произошла вспышка парамиксовируса, который превратил голубей в зомби – птицы с искривленными шеями ходят кругами.

Семенов отметил, что в Великобритании у голубей, судя по всему, наблюдается вирус Ньюкасла, или псевдочума птиц. В птицеводстве вирус считается карантинной особо опасной инфекцией, ущерб мировому птицеводству от нее сравним только с высокопатогенным гриппом птиц. Летальность среди заболевших пернатых достигает 30%, отметил эксперт Роспотребнадзора.

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