В мире: Пентагон обновляет ядерное оружие в Европе

Пентагон отправляет в утиль свою самую мощную термоядерную бомбу – В83. Созданная в 1970-х бомба теперь бесполезна. При современной ПВО ни один бомбардировщик не успеет донести ее до цели. Но расставшись с В83, США тут же пообещали ускоренно перебросить в Европу другую, более современную ядерную авиабомбу – B61. Пентагон этим шагом хочет напугать Россию или успокоить Европу?

Американское командование решило снять с вооружения свой наиболее мощный термоядерный заряд B83-1, говорится в Стратегии национальной обороны, опубликованной Пентагоном в пятницу. Эта свободнопадающая – или гравитационная – бомба предназначена для поражения «труднодоступных и сильно заглубленных» целей. Взамен, сказано в стратегии, пока что будут применять другие «существующие возможности», а вообще-то Пентагон планирует создать новое средство для поражения подобных сложных мишеней.

Первая модель B83 была разработана еще в 1970-х и принята на вооружение в 1983 году. Теперь модификацию B83-1 решили снять из-за растущих «ограничений ее потенциала» и роста расходов на обслуживание, передает РИА «Новости». Всего выпущено 650 таких бомб. Пока B83 остается одним из основных типов ядерных вооружений ВВС США.

О планах утилизировать B83-1 Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США объявило еще шесть лет назад. Так что Стратегия по сути подтвердила принятое еще тогда решение. Мощность B83-1 – до 1,2 мегатонны. Для сравнения: мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, была примерно в сто раз меньше – порядка 15 и 25 килотонн, соответственно.

Бомба B83-1 не слишком перспективна просто потому, что для нее нет бомбардировщика, способного заходить в зону действия современных средств ПВО, поясняет газете ВЗГЛЯД Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

«В качестве носителей этой бомбы могут выступать только три типа американских стратегических бомбардировщиков – Rockwell B-1 Lancer, Boeing B-52 Stratofortress и Northrop B-2 Spirit. Но в условиях современной ПВО трудно представить себе применение бомбы такими стратегическими бомбардировщиками, ведь она не имеет системы наведения и требует от пилота заходить в зону действия ПВО противника», – указал Кашин. В то же время те американские самолеты, которые все же обладают шансами на прорыв современной ПВО, переносить B83-1 не могут, добавляет эксперт. Поэтому в современных реалиях эта бомба не нужна.

«Для поражения защищенных объектов у американцев есть специализированные неядерные бомбы.

Кроме того, у США могут появиться вооружения с большой проникающей силой. Так, пробиться в защищенный объект может гиперзвуковое оружие. Россия как минимум в одном случае использовала «Кинжал» в Украине для поражения подземного хранилища оружия. Вполне возможно, в США эти задачи, которые выполняла В83, будут возложены на специализированный гиперзвуковой ядерный боеприпас», – предположил собеседник.

Расстались с мечтой о крылатой ракете

Из текста Стратегии также следует, что американский генералитет решил отказаться и от планов создания ядерной крылатой ракеты морского базирования. Замыслы ее создания сочли избыточными. В стратегии подчеркивается, что в них «более нет необходимости» ввиду ряда других имеющихся и разрабатываемых Вашингтоном ядерных вооружений.

Решение Пентагона не вызвало сенсацию, поскольку администрация Джо Байдена на днях уже анонсировала отказ от ракеты. Однако, оговаривается ТАСС, пока неясно, как на это решение Пентагона отреагирует Конгресс, особенно после выборов 8 ноября, когда он предположительно будет взят под контроль Республиканской партией. Разработать ракету ранее призывал целый ряд военачальников, включая главу Генштаба Марка Милли. А шеф Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность в том, что отказ от ракеты не будет воспринят в Москве как проявление слабости Вашингтона. Россия понимает, каковы масштабы ядерного арсенала США, надеется Остин.

Кашин подчеркивает, что создать ядерную крылатую ракету морского базирования несложно, но проблема в изменении систем управления огнем и конструкции самих подводных лодок, построенных в те годы, когда прежние варианты таких ракет уже выводились из эксплуатации. Современные субмарины не могут обеспечить должного хранения таких ракет, поэтому проще сосредоточиться на разработке различных типов гиперзвукового оружия.

«Когда на подводной лодке появляется новый тип ядерного боеприпаса, это требует значительных организационных мер и определенной модернизации субмарины, проведения конкурса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ еще до того, как новые ракеты будут запущены в производство, хотя, казалось бы, речь идет о возвращении к вооружениям, которые были у США недавно», – пояснил директор ЦКЕМИ.

В этом смысле Ллойд Остин прав, решение отказаться сразу от двух видов ядерного оружия – и от гравитационной бомбы, и от создания крылатой ракеты – не следует считать признаком слабости Пентагона, подчеркивает Кашин: «Эти меры лишь направлены на эффективность расходов».

США перебросят новые бомбы поближе к России

Днем ранее стало известно, что Пентагон решил ускорить размещение на базах НАТО в Европе другой модели ядерных авиабомб – модернизированных, менее мощных B61-12. Как пишет Politico со ссылкой на дипломатические документы, доставка первой партии была намечена на весну, но срок перенесли на декабрь. Об этом сообщили официальные лица США союзникам по НАТО во время встречи в Брюсселе в этом месяце.

Объявление на встрече было сделано за несколько дней до того, как Североатлантический альянс начал ядерные учения «Стойкий полдень». Эти двухнедельные маневры с привлечением 70 самолетов заканчиваются в ближайшее воскресенье. В ответ, напомним, Россия в минувшую среду провела свои учения «Гром», которые глава Минобороны Сергей Шойгу назвал имитацией «нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника». Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бомбы семейства B61, развернутые в Европе и хранящиеся на базах хранения в США, – это последнее тактическое ядерное оружие США, остальное было ликвидировано.

Представитель Пентагона Патрик Райдер в этой связи заявил, что «модернизация американского ядерного оружия B61 ведется уже много лет, и мы планируем заменить старое оружие на модернизированное B61-12. Этот шаг – часть давно запланированной программы. Он никак не связан с текущими событиями в Украине».

«Я предполагаю, это больше месседж НАТО, чем Москве. В Европе уже есть B61. Россия это знает. Это отличные снаряды.

Новые будут лучше, но особой разницы нет. Это, вероятно, способ успокоить союзников, которые чувствуют угрозу со стороны России», – сообщил Том Коллина, директор по политике Ploughshares Fund, общественного фонда, который поддерживает инициативы по предотвращению распространения ядерного оружия.

B61 – это семейство ядерных бомб, разработанных еще в начале 1960-х. За прошедшие десятилетия была разработана дюжина ее версий, но большинство из них уже устарели. Программа создания B61-12 обошлась в 10 млрд долларов, а управляла этим все то же Министерство энергетики США. Планируется заменить более ранние версии этой бомбы, которые хранятся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Голландии и Турции.

Издание The Guardian ранее утверждало, что модернизировать эту бомбу вообще было излишне, и власти США согласились на модернизацию в результате лоббирования лабораторий, ответственных за улучшение ядерного арсенала.

«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта в Украине и обострение отношений с Западом», – сказал ранее в интервью газете ВЗГЛЯД замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.

По словам собеседника, новая модификация бомбы серьезно отличается от предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.

«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия»», – напомнил эксперт.

Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен, признает собеседник. «Вместе с тем я не думаю, что РФ стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.

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