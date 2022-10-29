 

А с кем сын? Сбежавшая за бугор Собчак заявила об аресте

29.10.2022, 8:45, Разное
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Кажется, о ее побеге за бугор не говори только ленивый! Появилась информация, якобы, Ксения Собчак пешком перешла границу с Литвой, с чем сложно спорить, ведь во время обысков ее доме блондинку не нашли.

В Сети даже появились кадры, на которых запечатлена подозрительно похожая на нее девушка, шагающая в районе пограничного пункта. Пока на родине продолжалась шумих, артистка продолжала смиренно хранить молчание. Поклонники и злопыхатели ждали, когда же звезда скажет хоть слово о том, что происходит с ее командой по работе.

К слову, коммерческого директора 40-летней Ксении Собчак Кирилла Суханова задержали, а вместе с ним – бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. В их отношении завели уголовное дело, а телеведущая, по данным ряда СМИ, якобы проходит по нему как подозреваемая.

Наконец-то журналистка решила выйти на связь и прокомментировать скандал вокруг нее. В своем микроблоге блондинка заявила об аресте задержанных молодых людей.

“Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь”, – высказалась звезда.

Между тем, многих поклонников мучает вопрос – где и с кем сейчас находится сын журналистки, учитывая тот факт, что его отец, по слухам, вот уже который месяц живет в Израиле, а мать удрала из России. Вряд ли маленький Платон остался с нынешним мужем Ксении Собчак: вполне возможно, что наследник находится у бабушки.


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