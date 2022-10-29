Запрет двигателей внутреннего сгорания ускорит деиндустриализацию Европы

В ЕС приняли решение о запрете двигателей внутреннего сгорания к 2035 году, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Ряд немецких политиков, в частности из «Альтернативы для Германии», раскритиковали эту инициативу. По их словам, она приведёт к потере сотен рабочих мест, потому что производители уйдут в другие страны, ещё не поражённые «зелёным вирусом», а процесс деиндустриализации только ускорится.



AP

После 2035 года в Евросоюзе больше не будут продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом на днях договорились представители стран — членов ЕС и Европарламент. Но в 2026 году ещё должна пройти дополнительная проверка с целью подсчитать реальный объём выбросов, который машина — в том числе и электромобиль — генерирует за весь свой «жизненный цикл» от производства до окончания эксплуатации.

К тому же Еврокомиссия обещала рассмотреть возможность применения в машинах электротоплива, при производстве которого углекислый газ улавливается из атмосферы, продолжает немецкое издание. Однако это всего лишь обещание, которое с правовой точки зрения ни к чему не обязывает, так что орган вполне может его и проигнорировать. Да и в этом виде топлива в большей степени нуждается не автомобильный транспорт, а сферы судоходства и авиаперевозок.

Принятое решение о запрете ДВС ряд политиков в Германии одобрили, назвав его мудрым компромиссом, который позволит обеспечить реализацию принципа открытости технологий, а также надёжности планирования для автомобильной промышленности. В частности, такие позиции высказали представители Свободной демократической партии и социал-демократы. Зелёные же назвали произошедшее «переломным моментом». «Тот, кто теперь будет делать ставку на двигатели внутреннего сгорания, будет вредить промышленности, климату и нарушать европейское право», — заявил немецкий депутат Европарламента от партии зелёных Михаэль Блосс.

А вот в «Альтернативе для Германии» инициативу раскритиковали, отмечает издание. По словам членов этого политического объединение, запрет приведёт к потере сотен тысяч рабочих мест, из-за того, что производители уйдут в другие страны, ещё не поражённые «зелёным вирусом», а процесс деиндустриализации только ускорится. Недовольны решением и политики из Христианско-демократического союза. По их мнению, ЕС руководствуется принципом «Поставлю всё на одну карту». Член партии считают, что можно было принять более сбалансированное решение с возможностью добровольного использования экологичного биотоплива и синтетических видов горючего.

«Добро пожаловать в плановую экономику», пишет издание. Этим «роковым путём» Германия идёт с 2019 года, когда в законы ЕС были приняты лживые поправки о том, что у электромобилей нет выбросов. Тогда за них проголосовали даже, кто сегодня защищает ДВС.

Промышленники на решение Европарламента отреагировали с тревогой. Оно будет иметь очень серьёзные последствия, заявил Хольгер Лёш, генеральный директор Федерации немецкой промышленности. Самый сильный удар будет нанесёт предприятиям-субпоставщикам, на которых работают сотни тысяч людей, предостерёг он. Также Лёш потребовал от властей, чтобы они приступили к развитию электромобильности в стране с такой же страстью, с какой они боролись за запрет ДВС. Речь идёт о необходимости обеспечить водителей водородными и электрическими заправками.