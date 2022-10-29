 

Польша информировала США о желании получить доступ к ядерному оружию

29.10.2022, 8:36, Разное
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В настоящий момент Польша не ведёт переговоров с американской стороной о размещении у себя ядерного оружия, хотя и заинтересована в этом, заявил глава управления президента по международной политике Якуб Кумох. В интервью Polsat News он отметил, что разговор с Вашингтоном имел место быть, но дело не сдвинулось дальше «концептуальной фазы».


AP

В интервью Polsat News глава управления президента по международной политике Якуб Кумох рассказал, что приглашение посла Российской Федерации на приём в Апостольский нунций в Польше соответствует дипломатическим нормам, даже учитывая нынешнюю международную ситуацию.

«Приглашать послов, аккредитованных в Польше, соответствует норме, а посол РФ имеет аккредитацию, никто его из Польши пока не выдворил, и мне о таких планах пока ничего не известно», — объяснил чиновник. Он обратил внимание на то, что если других послов заранее не предупредили о присутствии российского гостя, то дело и вправду может дойти до трений. 

Одновременно Кумох подчеркнул, что на сегодняшний день ни Польша, ни другие страны ЕС не приняли соответствующего решения о выдворении российских послов. «Я процитирую одну важную личность нашей дипломатии: «На выдворение посла всегда есть время»», — добавил глава управления президента по международной политике. Более того, по его словам, РФ ответила бы зеркально.

В интервью также была затронута тема возможного размещения ядерного оружия в Польше. Ведущий спросил, ведёт ли Польша переговоры с американцами в этом направлении. «Президент не сказал, что Польша проводит переговоры, а лишь то, что такие переговоры имели место быть. И это правда. Такие переговоры состоялись, но в своего рода концептуальной фазе. Это значит, что Польша заинтересована в том, чтобы участвовать в программе Nuclear sharing. Это было передано американской стороне», — объяснил он. 

Программа Nuclear sharing подразумевает предоставление ядерного оружия или общего доступа  к тактическому ядерному оружию для государств — членов НАТО, которые им не обладают, объясняет портал. 


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