Кому же это было надо заслать к нам кораблей армады?

Астролог, бывший когда-то даже председателем кафедры астрономии Гарварда, подготовил исследование, в котором утверждается, что человечество должно быть открыто к идее существования вокруг нас 4 квинтиллионов космических кораблей.

В 2018 году профессор Ави Лоеб и его коллега Шмуэль Бейли решили, что вытянутый и сверкающий астероид «Оумуамуа имеет межзвездное происхождение, был произведен инопланетной цивилизацией и мог быть частью более крупного корабля, все еще дрейфующего в космосе. Тогда же Лоэб заявил:

«В каждом объеме, примерно равном размеру орбиты Земли вокруг Солнца, должен быть один [объект типа Оумуамуа]. По человеческим меркам это огромная территория, но в необъятном космосе она довольно мала. Это значит, что их много, квадриллионы, внутри облака Оорта. Внутри Солнечной системы».

Утверждение Лоэба вызвало насмешки со стороны астрономического сообщества, но сейчас, четыре года спустя, он по-прежнему твердо стоит на своем и вместе с астрономом из Гарварда Карсоном Эзеллом решил прикинуть, сколько еще Оумуамуа может летать в Солнечной системе и за ее пределами.

В опубликованном в сентябре, но еще не прошедшем рецензирование исследовании коллеги пришли к выводу, что в мире может существовать до 4 квинтиллионов Оумуамуа (это цифра с 39 нулями!). Их расчеты были основаны на том, какую часть галактики мы можем видеть, а какую нет — а это очень большое пространство.

При этом соавторы имели в виду, что такое количество внеземных тел направлено не просто к Солнечной системе, а к ее «обитаемой зоне», поближе к Солнцу, где астрономы могут надеяться обнаружить что-то подобное.

Лоэб не рискнул утверждать, что существует такое количество инопланетных космических кораблей с экипажем, а просто пытается подготовить человечество к идее, что их может быть так много. А потому все-таки вносит поправку: дескать, 4 квинтильона является потенциальным числом не инопланетных кораблей, а скорее искусственных.

Короче, он вычислил, столько кораблей пришельцев возле нас поместится. А отправил их к нам кто-то или нет — об этом Лоэб умалчивает.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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