 

От безумной активности до полного штиля: какими будут цены на жилье в 2023 году?

29.10.2022, 7:24, Разное
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C начала
февральских событий в стране все сферы общественной и культурной жизни, экономики, в том числе и рынок
недвижимости и финансов подверглись серьезным изменениям. Из-за нестабильности россияне
оказались на пороге “страха неизвестности”. Об этом сообщает издание Царьград.

Несмотря не небольшую стабилизацию положения к осени, продолжают появляться
новые обстоятельства, из-за которых граждане чувствуют себя недостаточно уверенно. Эта неуверенность влияет на покупательскую способность.

Цены на жилье в
2022 году прошли сразу несколько пиковых стадий, а покупатели сумбурно
принимали решения о покупке и продаже. Эксперты характеризируют рынок так: от безумной
активности до полного штиля.

Эксперт по недвижимости Ирина Кановас в разговоре с РИА ФАН поделилась,
какими будут цены на жилье в 2023 году.

“Скорее всего в следующем году будет продолжаться падение”, —
говорит Ирина. Глобального падения на 30,40 или 50% как в 2017 году ждать не
стоит, цитирует эксперта RT. Новые
условия уже прочно вошли в жизни россиян, поэтому и россияне привыкают к этой
действительности.

Напомним, что похожая ситуация развернулась в 2017 году. Тогда после роста спроса наступил сильный спад, а жилье уходило с рынка дешевле на треть.


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