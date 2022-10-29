С началом вторжения в Украину длинная дорога восточных немцев на Запад резко оборвалась

Многие в Восточной Германии до сих пор ощущают культурную и социальную связь с «братским социалистическим народом» в России, пишет Die Zeit. И после начала боевых действий на Украине эти ощущения только обострились. «В немецко-немецких отношениях наступил переломный момент», и Восток вновь смотрит на Запад с недоверием и враждебностью, хотя уже не может не быть частью «глобального Запада», рассуждает автор статьи Петер Нойман.



AP

Немцы в Восточной Германии сильно разгневаны из-за роста цен на товары и инфляции, пишет Die Zeit. К тому же в отличие от жителей западной части страны они совершенно по-другому смотрят на ситуацию на Украине. Выступают против приёма беженцев в ЕС, поставки Киеву тяжёлого вооружения и требуют отменить европейские санкции. Многие на Востоке всё ещё ощущают культурную и социальную связь с «братским социалистическим народом», ведь о сорока годах советско-немецкой дружбы не так просто забыть, объясняет автор статьи Петер Нойман.

С началом боевых действий на Украине «в немецко-немецких отношениях наступил переломный момент», «длинная дорога Востока на Запад резко оборвалась», продолжает издание. Это произошло практически беззвучно, и последствия этого события необратимы. Так что не стоит удивляться, что восточные немцы вновь участвуют в понедельничных демонстрациях, говорят о своей особой роли и чувствах, демонстрируя враждебность по отношению к Западу.

И у них есть на то основания, признаёт Нойман. Зарплаты на Востоке действительно существенно ниже, чем на Западе. У восточных немцев правда меньше накоплений, практически нет имущества, и они плохо представлены на руководящих постах. Поэтому не удивительно, что из-за отсутствия финансового буфера многие из них всерьёз опасаются, что не смогут пережить эту дорогую зиму. Правда заключается и в том, что в годы после воссоединения Германии очень многое говорилось о недостатках Востока, но мало о его достижениях. Мерилом успеха всегда был Запад, а другой части страны доставалось только снисхождение: «Победителями истории всегда оказывались другие».

И всё же сегодня Восточная Германия — это неотъемлемая часть «глобального Запада», продолжает Die Zeit. Её жители также наслаждаются преимуществами либерализма и демократии, находятся под защитой НАТО и сообщества европейских государств. Тот, кто сегодня будет искать Восток на политической карте мира, подумает в первую очередь о Белоруссии или Польше, где всё ещё идёт борьба за права граждан на свободу. Да и как можно воспринимать себя Востоком, когда даже Швеция и Финляндия просятся под защитный купол Североатлантического альянса.

Фактически граница между Востоком и Западом теперь размыта, но вместо неё возникло нечто новое, считает Нойман. Сегодня быть частью «глобального Запада» — это не означает просто быть свободным. Это означает и быть в безопасности, когда критические объекты инфраструктуры твоей страны защищены от возможных попыток саботажа. Это касается и восточных немцев, как бы они ни пытались примерить на себя роль «аутсайдеров». «Но это не означает, что быть восточным немцем ничего не значит. Как раз наоборот. Но вместо того, чтобы снова сеять недоверие к идеологии Запада, к которой Восток и так уже давно относится с подозрением, у него теперь есть возможность высказывать своё мнение. И делать это без злости. Чтобы таким образом не допустить повторения ошибок, которые Запад совершил в обращении с Украиной в 1989 году», — заключает автор статьи.