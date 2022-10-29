Шольца заподозрили в подрыве санкционного режима против России

Канцлер Германии Олаф Шольц лично поспособствовал заключению сделки по продаже Китаю доли в Гамбургском порту, пишет Focus. И теперь есть основания подозревать его в подрыве санкционного режима против Кремля, ведь речь идёт о сотрудничестве с судоходной компанией Cosco, а она стала одной из немногих, кто не ушёл из РФ после начала боевых действий на Украине и продолжает перевозить российскую нефть, рассказывает автор статьи Ульрих Райтц.



AP

Немецкая сделка по продаже 24% акций Гамбургского порта китайской судоходной компании Cosco подрывает санкционный режим против России, пишет Focus. И личную ответственность за это несёт канцлер Германии Олаф Шольц, ведь для того, чтобы она состоялась, он воспользовался своим исключительным правом на определение политических директив страны. Дело в том, что ФРГ планирует вскоре отказаться от российской нефти, но почему-то сотрудничает с предприятием из Поднебесной, которое как раз и занимается её перевозкой.

Ещё в марте, через неделю после начала боевых действий на Украине, самые крупные судоходные компании мира ушли из России, напоминает автор статьи Ульрих Райтц. За одним исключением — Cosco. Подозрения вызывает и момент заключения сделки. Это произошло за шесть недель до вступления в силу эмбарго на российское чёрное золото, а также за семь дней до поездки Шольца в Китай.

С правовой точки зрения продажа акций порта не нарушает антироссийских санкций, но с политической точки зрения на это можно взглянуть иначе. Ведь председатель КНР Си Цзиньпин лично поддерживает главу Кремля Владимира Путина. При этом компания Cosco — одно из самых прибыльных предприятий Китая, и оно тесно связано с правящей в стране Коммунистической партией. И Си используют его не только для увеличения ВВП страны, но и как «инструмент политического шантажа», считает издание. Об этом Берлин не раз предупреждали Федеральная разведывательная служба, а также Федеральное ведомство по охране Конституции.

Одним из ярких примеров того, как Китай применяет свою экономическую мощь, служит случай с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабибом, продолжает издание. В одном из своих интервью он рассказал о той геополитической угрозе, которая исходит от Поднебесной. По его словам, китайские торговые суда могут перевозить и оружие, фактически превращаясь в военные корабли. После этого к нему явились китайские «эмиссары» с требованием удалить интервью и подкрепили его угрозой, что Бельгия лишится всех тех денег, которые зарабатывает в бельгийских аэропортах с долевым участием Cosco.

Гамбургская сделка проблемная не только с точки зрения политики безопасности, отмечает Райтц. Она также посылает противоречивые сигналы союзникам Германии. В этой ситуации ФРГ оказалась «не на той геополитической стороне», отмечают эксперты. По их словам, Шольц не задумывается о последствиях такого шага, а они могут быть схожими с тем, что произошло с российским газопроводом «Северный поток — 2», который канцлер до последнего поддерживал и называл исключительно «экономическим проектом».

К слову, в Дортмунде сейчас складывается схожая ситуация, рассказывает Focus. Китай собирается там приобрести долю в предприятии по изготовлению чипов. В этом случае речь идёт уже об инициативе министра экономики Германии Роберта Хабека. Ведомство по охране Конституции предостерегает от такого шага, ведь Поднебесная специально скупает акции таких компаний, чтобы впоследствии оказывать давление на отдельные страны. Этот прецедент примечателен ещё и тем, что буквально недавно Европа и Германия заявили о намерении уменьшить свою зависимость от Китая, особенно в тех областях, в которых ФРГ особенно уязвима, например в производстве полупроводников и добыче редких металлов.

«А что, если Пекин решит вторгнуться на Тайвань?» — задаётся вопросом Райтц. В таком случае стоит ожидать от США не только военного вмешательства в ситуацию, но и принятия новых санкций, которые коснутся и Германии. Американцы могут сказать, что те, кто всё ещё сотрудничает с Поднебесной, не смогут больше торговать с ними, считают эксперты. И это вполне вероятный сценарий, но в Берлине такую возможность никак не комментируют.

«По своему объёму гамбургская сделка с Китаем скорее небольшая. Возможно, со стратегической точки зрения эти 24,9 процента действительно не имеют большого значения, потому что угроза не так велика. Но общая обстановка в мире сейчас полностью изменилась. РФ — больше не энергетический партнёр, Китай стал агрессивной диктатурой и «системным противником». Геополитической политизацией экономической торговли РФ и Китай угрожают всей западной системе — а значит, и гарантам благосостояния её граждан. А благосостояние — это же национальный интерес Германии. В такой ситуации даже муха может превратиться в слона», — заключает автор.