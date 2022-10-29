Президент США Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
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Президент США Джо Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси со штурмом Капитолия, обвинив своих политических оппонентов в пропаганде идей, которые отражаются на «не слишком сбалансированных» людях.
«Этот парень использовал те же кричалки… которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: «Где Нэнси?», – передает РИА «Новости» слова Байдена.
Ранее сообщалось, что в ходе штурма Капитолия в январе 2021 года несколько сторонников экс-президента Дональда Трампа разыскивали там Нэнси Пелоси, чтобы остановить парламентское утверждение победы Джо Байдена.
Напомним, в начале января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
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